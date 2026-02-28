新しい店はすぐ潰れ、貴金属買取店が急増…高級住宅街・自由が丘が「老いている」現実

「ネガティブ」と「ポジティブ」が同居する街

歴史のある私鉄沿線には、長い時間にわたって形づくられてきた街並みが広がっている。それは街独自の魅力を生み出す一方で、時代の変化に伴う不便さも浮かび上がらせる。そうした両面性は、自由が丘という街を歩けば自然とわかるはずだ。

自動車が普及していない時代に街ができたために道路は狭く、バスの運行も容易ではない。配達の車などもどことなく肩身が狭そうだ。

一方で、人が歩いて移動するにはちょうどいいスケール感であり、平日の昼間でも街には多くの人の姿がある。歩行者の回遊性は高く、ショッピングや日常の用事には便利な構造になっている。

高層建築が少ないため、どこか新鮮味に欠ける印象を受けるかもしれない。しかし、小規模な個人店は賃料の高い新築ビルには入居しにくく、その結果として既存の建物に根を下ろし、個性豊かな街づくりに寄与しているともいえる。

駅近くにスナックが多いことには、どこか場末的な雰囲気も漂う。だが、こうした店は長年住み続ける住民がいてこそ成り立つ存在だ。そこには、この街に積み重ねられてきた時間の厚みが表れている。自由が丘は、ネガティブなところとポジティブなところが両立している街なのである。

進む高齢化と、古い住宅の増加

前編でも触れたように、自由が丘は商業施設が集まる中心部を離れると、ほどなくして住宅街が広がる。そこに立ち並ぶのは、マンションにせよ一戸建てにせよ、築年数の長い建物が比較的多い。それは、長い年月にわたってこの街に暮らしてきた人々が、それだけ多いということを物語っている。

令和8年1月1日時点の目黒区「町丁別年齢別人口表」によると、自由が丘1丁目の高齢人口率は21.83％、2丁目は25.28％、3丁目は24.87％となっている。いずれも東京都の平均を上回り、地域内で高齢化が進んでいることがうかがえる。

目黒区全体の高齢化率が19.4％（2025年度）であることを踏まえると、自由が丘周辺は区内でも相対的に高齢化が進行している地域といえる。現役世代は自由が丘以外のエリアに住んでいるわけだ。

なお、自由が丘の改札を出るとすぐ、ひときわ目立つ場所に貴金属の買取専門店がある。近年、街なかで増加しているこうした買取店は駅周辺だけで実に10店舗も集中していたが、その背景には、地域住民の高齢化が進んでいることがあるのかもしれない。

こうした高齢化を反映してか、築40年、あるいは50年とも感じさせられるような住宅建築が多く、しかもそれなりに良質なつくりの家ばかりの街である。もうしばらくすると、相続などの関係で建て替えになるところが続出すると予想される。その際には残された遺族が低層のマンションに建て替えるか、それとも土地を売却して新しく住宅を建てるかということになる。

自由が丘は「住む街」である。都心部の「働く街」「遊ぶ街」ではなく、あくまで生活のための街である。そういう街であり続け、住民が離れないようにするためには、上質な住宅が供給されなければならない。

そのためには、穏健な宅地再開発が必要である。一気に住宅地を造り替えるのではなく、少しずつ住宅施設を新しいものにしていく。

そのためには、東急グループと目黒区が協力し、住宅地の新陳代謝を図っていくことが求められている。渋谷から自由が丘までは各駅停車でも十数分といった距離であり、決してポテンシャルは低くない地域である。街のよさを変えずにリフレッシュしていくことが、住宅地においては必要なのだ。

東急グループでは多摩田園都市にてこうした取り組みを進めており、同様の取り組みは各地の鉄道会社と自治体の協力により進められることが望まれる。

街の雰囲気を壊さない再開発とは

当初は私鉄会社が主導してつくった街であっても、時間が経つにつれて、多くのが街づくりにかかわるようになる。人が街を形づくり、やがて街が人を育てていく。その循環の中で、鉄道会社は伴走者として街と関わり続ける存在へと変わっていくのである。

となると、鉄道会社が主導権を握れるのは駅とその周辺だけになり、その他のエリアでは地域住民や自治体が主導権を握っていくことになる。

自由が丘エリアでは、目黒区による都市計画のもと、駅周辺の整備が進められている。建築物の用途制限をはじめ、容積率の最高・最低、建蔽率の最高・最低、敷地や建築面積の最低限度を細かく定めることで、現在の街並みをできる限り残しながら、安全で利便性の高い環境を整えようとしている。

もっとも、こうした取り組みには関係者間の調整が不可欠であり、実現までには相応の時間を要する。商業地は一気呵成に開発すれば、街の雰囲気が変わってしまい、多くの人に違和感を持たれるようになってしまう。少しずつ変化していくことが肝要なのだ。

新規出店が長続きしない理由

実際、自由が丘の地元住民の話を聞くと、新規出店が長続きしないという声も少なくない。「地代が高いわりに固定客がつかない」「新しい店ができたと思ったら、すぐに潰れてしまう」といった指摘だ。

その背景には、店自体の魅力不足というよりも、高齢化で住人の購買意欲が薄れていることや交通環境の変化がある。東横線が東京メトロとの直通運転を開始したことで、自由が丘で途中下車することなく、新宿の伊勢丹や郄島屋といった百貨店まで足を延ばす動線が定着したからだ。かつてのように郊外から憧れの自由が丘へ買い物に訪れるという消費行動そのものが、徐々に薄れてきているともいえる。

その中で生き残っていくには、チェーン店ではない小規模の個性的な店をどうするかが課題になる。どこにでもあるような街にならない地域には、かならずユニークな個人店がある。

筆者が自由が丘を取材した際、立ち寄った喫茶店で味わったカフェラテの美味しさが、強く印象に残った。こうした店を残しながら、安全で快適な街にしていくことが必要である。

地域を整備するうえで再開発は避けて通れない。しかし、大切なのは街を単に刷新することではなく、「成熟した街」であり続けるように整えることだろう。むやみに若返らせるのでも、放置して「老いた街」にしてしまうのでもない。時間を重ねた価値を生かしながら、静かに更新していく。そんなバランスが求められている。

