「スパイ防止法」は役に立たないかも…外国勢力が奪いにくるのは制空権ならぬ「制脳権」だった

日経新聞と読売新聞が報じた「中国系工作アカウント3000件」。この報道を受けて、SNSでは「スパイ防止法を急げ」の声が日増しに大きくなっている。外国代理人登録法の導入、機密保護法の強化など具体的な法案名まで飛び交い始めた。

しかし、スパイ防止法で本当に日本を守れるのか。NATOと中国軍の資料を読み解くと、この法律が想定している「敵」と、実際に日本を攻撃している「敵」のあいだには、絶望的なズレがあることがわかる。

【前編記事】『衆院選「中国のSNS工作」の真の目的は「バレて、話題になること」そのものだった…認知戦の巧妙な罠』よりつづく。

007はもういない

日経・読売の報道後、SNSでは「スパイ防止法が必要だ」という声が急増した。現在議論されているのは主に2つ。外国のために働く代理人に登録を義務付ける「外国代理人登録法」と、国家機密の窃取を厳罰化する「機密保護法の強化」だ。

一見すると、もっともに聞こえる。だが、この2つの法律が想定している「スパイ」は、いわばこんな連中だ。カネや思想のために外国政府の指示で機密文書を盗み提供する者。世論を誘導するための発言や寄稿を行う政治家や識者。

ようするに映画の『007』シリーズや漫画の『ゴルゴ13』によく登場する敵である。最後は、だいたい主人公に撃たれて死ぬのが定番パターンだ。

古い、古すぎる。今どき、そんなスパイは主流ではない。とりわけ、敵国と通じて世論を誘導する系のスパイ（演説してたらゴルゴに射殺されるようなタイプ）は、もはやフィクションのような存在だ。それこそ、すべてAIが代行してくれるからだ。

中国軍の『解放軍報』の記事「認知域作戦の勝利の道を探る」にはこう書かれている（2022年9月1日付）。

「AI化されたネットワーク軍団が、認知域作戦の新たな戦力となる。これらは知能的な識別・応答、さらには人間のような思考能力を備え、疲労を知らず年中無休である」

つまりこういうことだ。AIボットに日本語の文章を書かせ、何千ものアカウントから一斉に投稿させる。ボットは寝ない。給料もいらない。捕まるリスクもない。人間のスパイを雇うより圧倒的に安く、速く、大量にばら撒ける。

しかもこれは中国だけの話ではない。2025年に公開されたNATO報告書でも「認知戦のためのAI自動化システム」が重要研究として進行していることが記載されている。

どこの陣営でも、これはなくてはならない技術として活用されつつあるのだ。

007の時代は終わった。いまスパイの役割の多くは、AIにとってかわられたといえるだろう。

スパイ防止法が「構造的に」効かない理由

スパイ防止法が想定する世界と、認知戦が実際に起きている世界は、まるで違う。何が違うのか、2つの法律それぞれで見てみよう。

まず「外国代理人登録法」。これは外国政府のために働く人間に、「私は外国の代理人です」と届け出させる法律だ。だが、前編で見た3000のアカウントを動かしているのがAIボットだとしたら？ ボットに国籍はない。住所もない。逮捕もできない。届け出させる「人間」がそもそもいないのだ。

次に「機密保護法の強化」。これは国家機密を盗んだ者を厳しく罰する法律だ。だが、認知戦はそもそも機密情報を必要としない。

『解放軍報』はこう語っている。「情報こそが認知攻防の基本的な弾薬である」（2022年8月16日付）。

弾薬といっても、機密文書のことではない。SNSの投稿、ニュース記事、政府の統計データ、選挙の開票速報。すべて合法的に、誰でも手に入る公開情報だ。認知戦に必要なのは、金庫を破ることではない。ネット上に転がっている情報を「編集」することだ。

たとえば、日本の防衛費増額。政府が公表した数字を切り取り、「日本は軍国主義に回帰している」という文脈に貼り付ける。それをAIに解説動画を作らせてYouTubeにアップし、Xでは拡散用アカウントが一斉にシェア。TikTokでは15秒の短尺動画にして若年層に届ける。

すべて公開情報の「再編集」だ。どの段階でも法律には一切触れていない。

もっと巧妙な手口もある。「年金が将来もらえなくなる」という不安を煽る投稿。年金財政が厳しいのは事実だから、投稿そのものは嘘ではない。これをボットが何千回もリポストしてトレンドに押し上げる。「やっぱり政府は信用できない」という空気が広がる。

信じる人もいれば、「これは外国の工作だ」と疑う人もいる。どちらでもいい。社会に亀裂が走った時点で、作戦は成功だ。

つまり、いま議論されている2つのスパイ防止法は、どちらも認知戦の構造に対して空振りに終わる。「人間」がいないから登録させられない。「機密」を使わないから取り締まれない。冷戦時代で止まったまま、言葉だけが一人歩きしているのが、いまのスパイ防止法の騒動なのだ。

SNSで政権を獲り、SNSで国家を滅ぼす

20世紀の戦争で奪い合ったのは、領土や資源、制海権や制空権だった。21世紀は違う。奪い合っているのは「制脳権」＝人間の脳だ。この戦争は、あなたのスマホの中で毎日続いている。

XやInstagram、TikTok、YouTube。これらのアプリを開いたとき、タイムラインに何が表示されるかを決めているのは、あなたではない。アルゴリズムだ。そしてそのアルゴリズムを作っているのは、ほとんどが米国のテック企業だ。

どの投稿を上に表示し、どの動画を「おすすめ」に出し、どのニュースを目に入れるか。それを決める権限を、日本の企業も政府も持っていない。あなたの「見ている世界」は、外国企業が設計している。これはいわば、外国企業にコントロールされているのと同じだ。

だからいま、世界の国々は「デジタル主権」の奪還に動き始めている。この争いは、もうデジタル主権戦争と呼ぶべき段階だ。とりわけ、未成年への影響が大きいSNSは、もっとも苛烈な戦場になっている。

昨年、オーストラリアが16歳未満のSNS利用を法律で禁止したのを皮切りに、EU諸国やイギリス、グローバルサウスの国々でも年齢制限を実施。運営企業にアルゴリズムの仕組みの公開やリスク評価を求めるなど、監視を強めている。こうしたテック企業の多くが本社を置くアメリカでさえ、州レベルでは未成年のSNS規制が次々に成立している。

なぜ各国がここまで踏み込んだのか。理由は単純だ。SNSは、ユーザーの感情を煽れば煽るほど儲かるように設計されている。怒り、不安、嫉妬。ネガティブな感情ほどクリックされ、拡散される。それはテック企業にとっては「ビジネスモデル」だが、認知戦を仕掛ける側から見れば、そのまま「攻撃インフラ」になるからだ。

これに比べて、日本の危機感は希薄だ。

スパイ防止法が話題になる一方で、各種のSNSについては、せいぜい「家庭でルールを決めましょう」「学校でモラル教育を」と語られる程度で、プラットフォーム企業への責任追及もない。

スパイ防止法よりも先に、SNSで国が滅びようとしている。

