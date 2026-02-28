¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¯¥ê¥Æ¥£¡¼¥¯¡×½ñÉ¾¡¡¼«¤é¼ÂÁ©¡¢¸½¾ì¤ËÈô¤ó¤Ç¹Í¤¨¤ë
¡¡à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤µÕÅ¾¤Î¥É¥é¥Þ¡£²¿ÅÙ¤â±ÇÁü¤ò¸«¤¿¡£¤½¤·¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤À¡¢Ä®ÅÄ¼ù¤Ï¤³¤ì¤ò²¿¤ÈÈãÉ¾¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¡¼ÈãÉ¾¡×¤Ê¤Î¤«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½ÈãÉ¾¡×¤ËÊñÀÝ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÄ®ÅÄ¼ù¤¬¡¢¼«¤é³èÌöÃæ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£Èà¤Î¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÎÈ¯¸À¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡¢°ì¿È¤Ë¤·¤ÆÆóÀ¤¤òÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¼ã¿Í¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤ÏÈà¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤Î¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò½¸ÂçÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£·è¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤äÌµÏÀ¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¥±¥à¤Ë´¬¤¯Îà¤¤¤ÎÆñ²ò¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¹Í¤¨Êý¡¢ÏÀÍý¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÄÉ¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Èà¤¬²¿¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¤è¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÈà¤¬¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¼Â¶·Ãæ·Ñ¤Ï¶õÅ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼º£¥¹¥±¡¼¥È¾ì¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¾ï¤Ë¸½¾ì¤ËÈô¤ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Çà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ë¤¤¤Þ°ìÅÙÌá¤í¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¡©¡¡¤µ¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¡ª¡¡Ä®ÅÄ¤ÎÅöºÂ¤Î²óÅú¤Ïµ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Ï»ä¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÅú¤¨¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Ä®ÅÄ¤Î¥³¥é¥à¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¶µ°é¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍ½È÷·³¤Î°é¤ÆÊý¤òÏÀ¤¸¤Æ¼ã¼Ô¶µ°é¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌä¤¦¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¼«¤é¤ÎºÆÄ©Àï¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ë°ü¤¹¤ë»þ¤Î¼«¸Ê¤È¤ÎÆ®¤¤¡¢¤¤¤ä¤È¤Ë¤«¤¯Ä®ÅÄ¤Ï¼«¤é¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÀº¿À¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò¼«¤é¼ÂÁ©¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²¿¤¬¤è¤¯¤Æ²¿¤¬¥À¥á¤«¤ò¤¹¤°Ê¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¡£¸¦µæ¼Ô¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¥É¥®¥Þ¥®í´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤¹¤ë²Ë¡Ê¤¤¤È¤Þ¡Ë¤òÄ®ÅÄ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡¢º£¤ò½ñ¤¯¡×Èà¤Î¹Ô°Ù¤Î¿À¿ñ¤Ê¤Î¤À¡£¡¡
¤Þ¤Á¤À¡¦¤¿¤Ä¤¡¡1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñ³Ø±¡Âç½Ú¶µ¼ø¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½ÏÀ¡¢¿ÈÂÎ·Ý½ÑÏÀ¡Ë¡£