¡ÖÄ´ººÊóÆ»¤ÎÀï¸å»Ë¡¡1945-2025¡×½ñÉ¾¡¡»ö¼Â¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹
¡¡1949Ç¯2·î¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤ÎÂç¿¹¼Â¤Ï²¬»³¸©¤Î¡Ö²¬ÅÄ¹¹À¸´Û¡×¤ËÀøÆþ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¶õ½±¤Ç²È¤ò¼º¤Ã¤¿Ï©¾åÀ¸³è¼Ô¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤¬³ÆÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±´Û¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤¬Â¿È¯¤·¡¢Îô°¤Ê¿©ÎÈ»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤òÂç¿¹¤ÏÆÀ¤¿¡£Æâ¾ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¸«¤ë¤â°¥¤ì¤Ê¥Ü¥íÉþ¡×¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ»ÜÀßÆâ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àï¸åÄ´ººÊóÆ»¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤¿ËÜ½ñ¤ÎÂè1¾Ï¤Ï¡¢¤³¤Î»öÎã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Åö¶ÉÈ¯É½¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤¬Ä´ººÊóÆ»¤À¡£»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¼Ô¤¿¤Á¤¬Ä´ººÊóÆ»¤ò»î¤ß¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÊóÆ»¤ÎÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡Âç¿¹¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤ÎÓÌ³Ð¡Ê¤¤å¤¦¤«¤¯¡Ë¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£ÂçËÜ±ÄÈ¯É½¤Ë½¾¤¤¡¢¹ñÌ±¤òÀïÁè¤Ø¤ÈÀú¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤Ã¤¿Àï»þÊóÆ»¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÀøÆþ¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ì¾Úµò¤òÆÀ¤¿Âç¿¹¤Ï¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤òÈ¯É½¡¢¿Í¸¢¤òÌµ»ë¤·¤¿Æ±´Û¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ä´ººÊóÆ»¤ò»î¤ß¤ë¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÏÍ¢·ìÍÑ·ì±Õ¤¬¡¢Æü¸Û¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤ÎàÇä·ìá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òË½¤¡¢ËÌÆüËÜ¿·Ê¹¤ÏÃÏ°è¤Î¸ø³²Èï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ïÊóÆ»¤Ï¡¢´ë¶È¤ÈÀ¯¼£²È¤ÎÌþÃå¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢»¨»ï¤¬¡¢Ã°Ç°¤Ê¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±£¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¡ÖÄ´ººÊóÆ»¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¼ã¤¤µ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¿Í¸º¤é¤·¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Åö¶ÉÈ¯É½¤À¤±¤òÊó¤¸¤ë¤Ê¤é¤ÐAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ç½½Ê¬¤À¡£ËÜ½ñ¤Ë¤ÏÄ´ººÊóÆ»¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ëµ¼Ô¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Øµ¼Ô¤À¤«¤é½ñ¤¤¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤¬»þ¤Ë¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£Ä´ººÊóÆ»¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤¿¤«¤À¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡¡1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ»ÔÂç¶µ¼ø¡£ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»·Ù»¡Î¢¶âÌäÂê¡×¼èºàÈÉ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¡£