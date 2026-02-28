玉音放送を聞いたのち「アメリカ軍が上陸して来たら皆殺しにしてやる」と言い放った大尉の終戦時の様相

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は、人間爆弾・桜花隊の分隊長を務め、戦後は海軍の秘密任務に就いた湯野川守正大尉を紹介する。

帝国海軍の最終兵器、人間爆弾

格納庫に置かれた特攻機桜花（おうか）を見て、第七二一海軍航空隊に着任した湯野川守正中尉（のち大尉）は、「ずいぶん単純な飛行機だな」と思った。茨城県の神之池基地。戦争の帰趨が誰の目にも明らかになった昭和19（1944）年11月のことである。

桜花は、1.2トンの爆弾に翼と操縦席とロケットをつけ、それを人間が操縦して操縦して敵艦に体当たりすべく開発された超小型の飛行機で、人間爆弾とも呼ばれる。母機の一式陸上攻撃機に懸吊されて敵艦近くまで運ばれ、投下されるとおもに滑空で、ときには装備した3本のロケットを1本ずつ噴射して搭乗員もろとも敵艦に突入することになっていた。文字どおり一機一艦を屠ることを目的とした、帝国海軍の最終兵器だった。

湯野川は大正10（1921）年、羽州米沢藩士の血を引く海軍士官の次男として、父の勤務先であった長崎県佐世保に生まれた。昭和14（1939）年、東京の麻布中学校から海軍兵学校に七十一期生として入校。卒業後は戦艦伊勢、巡洋艦阿賀野乗組を経て飛行学生になり、練習機教程ののち大分、筑波の航空隊で零戦の操縦訓練を受けていた。

自ら「熱望」して特攻隊員に

湯野川が筑波海軍航空隊にいた昭和19年8月、生還不能な「必死必中」の新兵器の搭乗員の募集が行われた。「新兵器」の詳細は知らされなかったが、湯野川は、

「大きな国難のなかで、決死の覚悟は搭乗員なら皆持っていたと思いますが、一撃で必死に至る攻撃にはやはり多少の躊躇はありました。しかし、尋常な手段では勝てない戦争だとは自覚していたから、それがどんな兵器かはわからないが、有効な兵器があるならこれを立派に使ってやろうと決心しました。同じ負けるにしても負けっぷりというのはあると思っていましたからね。たった一つの命を有効に使ってやろうという気持ち。母が悲しむだろうと思いましたが、私は次男で一家の戦死要員のつもりでしたから」

と、志願する。フィリピンでの神風特攻隊初出撃からさかのぼること2ヵ月あまり。すでに「特攻」は海軍の既定路線だったのだ。湯野川は翌日、「熱望」の意志を上層部に伝える。そして11月6日付で、新兵器・桜花を主戦兵器として編成された第七二一海軍航空隊（神雷部隊）に転勤を命ぜられた。桜花をひと目見て、その単純でちゃちな姿にがっかりしたが、

「いまの日本にこれしかできないのなら仕方ない。これでアメ公どもをひとりでも多く地獄に送ってやろうじゃないか」

と思い返したという。

ほどなく、神之池基地で、桜花の練習機型K1での滑空訓練が始まった。母機の一式陸攻から、ハシゴを伝ってK1の操縦席におさまると、風防を閉め、バンドを締めて各部を操作し、異常なければ『・−−−・』と、電信音（モールス信号）で母機に合図を送る。高度3500メートル、投下のタイミングがくると、母機から『・・・−・』という信号が届き、最後の短符が耳に届くと同時に、K1は母機から切り離される。

「乗り込んだときは爆弾倉が真っ暗で、かろうじて下のほうに薄く外界の光が見える。あまりいい気はしませんが、投下されてガーッと機首を突っ込んで、250ノット（時速約460キロ）ぐらいの高速で操縦桿を動かしてみたとたん、これはいい！と思った。舵の効きがいいし、すばらしく操縦しやすい。零戦のようなエンジンのある飛行機だと、下手に急降下するとどうしても機首が浮いてしまいますが、桜花（K1）は自由自在、思ったところへきちんと持って行けるんです。逆説的ですが、桜花ほど安全な飛行機はない、とさえ思いました」

レイテ島沖の敵艦隊への特攻を命じられるが…

K1による訓練は各人1回のみで、それが終われば、あらゆる作戦に使用可能な『技倆A』とみなされる。その後の訓練は、零戦を使っての襲撃訓練などが主体となる。11月25日には桜花隊の分隊編成が行われ、第一分隊長・平野晃大尉（戦後、航空幕僚長）、第二分隊長・三橋謙太郎中尉、第三分隊長・湯野川守正中尉、第四分隊長・林冨士夫中尉の四個分隊編成となった（三橋、湯野川、林の3名は12月1日、大尉となる）。

分隊長は、いざ出撃のさいには、自ら桜花を操縦して敵艦に体当りする立場の指揮官である。53名の搭乗員を預かる分隊長となった湯野川は、12月1日、海軍兵学校のクラスメートでもある三橋謙太郎大尉とともに、岡村司令同席のもと、連合艦隊司令長官・豊田副武大将からじきじきに、フィリピン・レイテ島沖の敵艦隊への体当り攻撃の内示を受けた。予定期日は12月23日。そのため、辻巌中尉以下、七二一空の桜花整備員11名がフィリピンへ先発する。

「出撃はもとより望むところ。三橋が、『あと23日の命か。どうする？』と笑いながら話しかけてきたのを憶えています。ところが、私たちが乗るはずの桜花を輸送途中の空母信濃と雲龍が、相次いで米潜水艦に撃沈され、もう一隻の空母龍鳳は、目的地を変更して台湾の基隆に58機を輸送したものの、フィリピンでは使えず、作戦は中止になってしまいました。先発した整備員たちはフィリピンに残され、陸上戦闘で全員が戦死しました。あれは気の毒だった……」

無惨に散った桜花隊の初出撃

信濃沈没時、生存者の救助にあたった駆逐艦濱風水雷長・武田光雄大尉が私に語ったところによると、信濃に搭載されていた50機の桜花は、弾頭をつけていなかったため、沈没時に機体が海面に浮き、それにつかまって救助された者が多かったという。「人間爆弾」がはからずも救命具になったのだ。

昭和20年3月18日、米艦隊発見の報告を受け、大分県の宇佐基地に展開していた湯野川率いる桜花隊に出撃命令がくだる。母機の陸攻隊（攻撃第七〇八飛行隊）指揮官は足立次郎少佐。だが、出発準備をほぼ完了、襲撃方法の打ち合わせを終えて、別杯の用意が整えられようとしていたとき、基地は敵艦上機の奇襲攻撃を受けた。執拗で激しい銃爆撃に、飛行場に並んだ一式陸攻18機の大半が地上で焼失した。

「覚悟を決めたところで、悔しかったですね……。このときはコテンパンにやられました。ほんとうに、悪夢のような光景でした」

と、湯野川は回想する。足立・湯野川隊が大打撃を受けたので、長崎県の大村基地に退避していた野中五郎少佐の指揮する陸攻隊（攻撃第七一一飛行隊）が急遽、鹿児島県の鹿屋基地に進出し、三橋謙太郎大尉を隊長とする桜花隊を抱いて3月21日、敵機動部隊を求めて出撃する。

しかし、桜花隊を護衛するべき零戦隊も18日の戦闘で戦力を消耗していて、十分な護衛戦闘機を持たないまま出撃した陸攻18機（うち桜花懸吊15機）は、待ち構えた米戦闘機に全機が撃墜され、桜花による初の攻撃は失敗に終わった。この日の戦死者は、桜花隊が三橋大尉以下15名、陸攻隊は野中少佐以下135名、零戦隊も漆山睦夫大尉以下10名、計160名に達した。

本土決戦に備えていた時に迎えた終戦

以後、桜花の出撃はのべ10回におよび、米側記録との照合で、駆逐艦1隻を撃沈、3隻に再起不能となるほどの大きな損傷を与え、ほか3隻を小破させたことが判明しているが、七二一空は、桜花搭乗員55名をふくむ829名もの戦死者を出した（陸攻搭乗員や護衛の零戦搭乗員、また零戦で特攻出撃した者もふくむ）。

「それでも隊員たちの士気は旺盛でした。隊の編成当初には、心の乱れを見せた者も一部にはいましたし、悩みがなかったと言えば嘘になるでしょうが、あとはみんな張り切って立派にやっていましたよ。最善を尽くして死ぬのは本望、淡々と順番を待つ。私自身の思いは、出撃したら一人でも多くの敵をやっつけてやると、それだけでした。まだ若かったですから、生きるの死ぬのということはあまり深刻に考えない。ただ、人に後ろ指をさされまい、士官として部下に恥ずかしくない態度でありたい、という気持ちはつねに持っていましたね」

と、湯野川は回想する。

6月の沖縄作戦終了後、七二一空は本土決戦に備えて各地に分散配備されていた。湯野川は、桜花隊の先任分隊長として石川県小松基地で終戦を迎えた。

「8月15日まで、私は戦争が終わるとは思ってもいませんでした。本土決戦に備えて、やがて配備される桜花二二型を陸上爆撃機銀河に積んで戦うと思っていた。天皇陛下の玉音放送も、ソ連が参戦したのを受けて、陛下が国民に頑張れとおっしゃるのだと思っていました」

「アメリカ軍が上陸して来たら皆殺しにしてやる」

搭乗員を、宿舎にしていた寺の庭に整列させたが、ラジオの調子が悪くて聞こえない。湯野川は近所の民家に飛び込んで玉音を聴く。

「戦争終結を告げる内容に衝撃を受け、心中全く穏やかではありませんでした。逆上に近かったと思います。隊員たちに、『戦争が終わったらしいが私には理解できない。今日まで数多くの仲間が血を流してきたのは何のためだ。さらに状況を見たい』と告げて、解散させました」

さまざまな情報から、終戦になるのが間違いないとわかったのちも、

「アメリカ軍が上陸して来たら俺の隊で敵の一個師団を引き受ける。敵兵を皆殺しにしてやる」

と、なおも出撃態勢を解かなかったという。

湯野川が終戦を受け入れたのは、8月18日、指揮官参集の命令を受けて赴いた大分基地で、第五航空艦隊司令長官・草鹿龍之介中将の、

「私は聖慮に従い大命に従う。納得しがたい者はまず私を血祭りに挙げた上で行動されよ。これまで必死で戦ってきた諸官の血祭りになったとて、悔やむものではない。だが私を血祭りに挙げず、私が指揮をとる以上は諸官の命令への服従を要求する」

との言葉を聞き、その威に打たれたからだった。

小松基地の七二一空は、最後まで戦う気構えをくずさず、秩序を保ったまま、8月21日、草鹿中将の命を受けて解散式を挙行、3年後の3月21日（桜花隊初出撃の日）午前10時、靖国神社での再会を約して、22日に一斉に復員した。

