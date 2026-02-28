「SNS映えする図書館」を批判する人が見落としている「真の問題」

日本では、見ばえのいい図書館ができるとしばしば批判の対象になる。

そこでは、見ばえの良さと図書館サービスの質が二律背反であるかのような前提が置かれている。しかし本来そのふたつは両立しうる。

また、海外では図書館利用を促進するために写真や動画を使い、利用者に撮影を促すスポット作りがよく行われている。図書館にとっては見た目「も」大事だ。

海外で増加する「映える」図書館

英国の文化メディアスポーツ省 (DCMS) が調査会社Ipsosに委託して2023年に発表した「図書館利用の障壁」（"Barriers to library use Qualitative research report“）によれば、多くの人々が図書館を「古く、退屈な場所」と捉えていた。とくに若い世代が図書館の建物を「陳腐」「みすぼらしい」と形容し、建物の老朽化と外観・内装が現代的でないことが利用をためらう理由のひとつとなっている。

逆に言えば、きれいで快適なほうがその場所に行く気が起こるのは、図書館に限らず当然のことだ。

海外の図書館でも、建築や内装そのものを撮影スポットとして機能させ、InstagramやTikTokでの拡散を誘発している事例がいくつもある。

たとえば韓国ソウル、水原（スウォン）のピョルマダン図書館（Starfield Library）は、ショッピングモール内にある図書館で、4階から7階にまたがる高さ22メートルにおよぶ届く巨大な書架が特徴だ（https://www.starfield.co.kr/coexmall/starfieldLibrary/library.do）。

こういう事例を「図書館は本を借りる場所なのに、本質的ではない」と批判したくなるひとの気持ちもわからないでもないが、正直、図書館観が狭く、かつ古いと言わざるをえない。

むしろ図書館界では「図書館は本を借りるだけの場所ではない」、言い換えれば、本を借りるためだけでなくてもいろいろな理由で訪れてほしいのに、その点がなかなか未利用者に伝わらないことを長年課題だと感じている。

見ばえ、空間としての魅力に惹かれたことがきっかけであっても、図書館の存在を知り、訪れ、そこでさまざまなアクティビティも提供していることを知ってもらえるのであれば、歓迎すべきことだ。

たいていの図書館は広報のための予算もスタッフも限られている。自らなんでもかんでも発信しても拡散力には限界があるから、利用者の発信を誘発するほうにも力を入れていく必要がある。

カナダのカルガリー中央図書館は、六角形モジュールを基本としたフリット加工ガラスとアルミパネルの組み合わせや木製のアーチが美しいエントランス、巨大な曲線状の階段などが特徴で旅行サイトや口コミサイトでも評判になっているが（https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/calgary/central-library-61881600/）、図書館側は「フラッシュや三脚を使わない」などのルールを明確にした上で撮影を許可している。

図書館に撮影スポットをつくる工夫も

もちろん、建物自体はそうそう新規に建てたり、建て替えられるものではない。

特別な空間設計ではない図書館でも、見た目を来館者にとってなじみやすいものにする工夫や、写真・動画を使った来館促進施策、撮影スポットづくりは行われている。

たとえば本を展示・紹介する際に黒地の背景に赤い文字でBOOKFLIXと書き、Netflixを思わせるデザインにして「人気上昇中（Trending Now）」や「おすすめ（Top Picks）」といったカテゴリーで本の表紙を並べること（https://literacytrust.org.uk/blog/library-lifeline-part-24-creating-fresh-and-engaging-school-library-displays-when-library-hours-are-limited/）や、図書館では一般的な分類法ではなく、小説はジャンル別かつ表紙が見えるようにディスプレイすることで利用者に探しやすくする試みが学校図書館や公共図書館で行われている。

また、たとえばカリフォルニアのバーリンゲーム公共図書館は、本の表紙の顔や体の一部を実際の人物に合わせて撮影する「#BookFace（ブックフェイス）」という試みがニューヨーク・タイムズ紙に取り上げられるなどして（https://www.nytimes.com/2015/05/03/fashion/oh-those-clever-librarians-and-their-bookface.html）、世界中の図書館がマネをするに至った。

これに似た手法として、「背表紙詩」（Book Spine Poetry）が、2010年にカンザスシティ公共図書館がコンテストを実施したことでソーシャルメディアを通じて広く認知されるようになった。本のタイトルが書かれた背表紙を並べて詩やメッセージを作る遊びだ。数多くの図書館でマネされ、また、利用者自身が試した。

Book faceにしても背表紙詩にしても本でふざけているだけではないかと思うかもしれないが、きっかけや動機はどうあれ、ふだんであれば行かない棚に向かい、これまでは手に取らなかった本を見つける機会になり、「図書館にはこういう本もあるのか」と知る入り口になるのはいいことだ。

外壁・外観がボロい問題と撮影スポットづくり、愛着を持ってもらうことをまとめて解決する施策として、生徒・学生や地元のアーティストにウォールアートを描いてもらったり、リノベしたりすることもしばしば行われている。

多様な人々を包摂する設計であることが重要

もちろん、見ばえさえよければいいわけではない。

たとえば中国の天津浜海図書館は、巨大な球形オーディトリアムと棚田のような書架がSNSで拡散されたものの（https://jp.xinhuanet.com/2018-12/30/c_137708599.htm）、上層の棚の大部分が本の画像を印刷したアルミ板で「フェイク」書架である点や、何より、手すりのない急な階段や段差の多い床面で転倒事故が多発し、移動に制限のある人々にとってはより危険かつ不便であると指摘されている（ユニバーサルデザインの欠如）。

IFLA（国際図書館連盟）の受賞図書館を見ても、モノとしての本、ハコとしての建築物だけでなく人間の側、つまり個人的な体験や交流が生まれることが評価軸として重視されてきたのに加えて、近年ではサステナビリティとインクルーシブが重んじられている。

また、近年の図書館建築賞（IFLAグリーン・ライブラリー賞など）においては、気候変動への対応や自然を取り入れたデザインであることが重要な評価項目となっている。

またたとえばニューロダイバーシティ（神経多様性）を持ち、音に過敏な人々やせまい空間に圧迫感を抱く人たちのためにセンサリールームを導入するとか、エリアによって静かな場所と声を出していい場所を分けるといったかたちで、さまざまな人が利用でき、さまざまな活動に利用したいと思える空間設計が望ましいとされている。

だからたとえば、開放的なデザインであることは多くの人にリラックスをもたらすための人間中心的な機能美から来るものであるべきであって、建築家のエゴで見た目が重視され、その結果として段差が多くて車椅子利用者には不便である、といったことは今日の価値観では論外である。

冒頭に述べたように、見ばえを大事にすることと図書館サービスの質は両立しうるし、両立させることが理想である。

せまくて暗くて静かな空間が苦手な人々や、字の多い本を読むのは得意ではないがデザインやアート、写真や映像などに関心がある人たち、移り気な人、本を借りない人や読まない／読めない人を排除していいわけではない。

そういった多様な人たちにも開かれ、求められる場所にするために、見た目や空間デザイン「も」重要なのだ。

