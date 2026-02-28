「Netflix独占配信」に対抗特番は打たず？WBC開幕でいま民放各局が「最も恐れていること」

最長12日、最短5日の超短期決戦

24日午後、ミラノ・コルティナ五輪の選手団が帰国してメダリストたちが会見を行い、テレビ各局は生中継で放送し、ウェブメディアも一斉に報じた。

その最中、“緊急速報”のように報じられたのがロサンゼルスドジャース・大谷翔平の帰国。3月5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するための帰国だが、話題の中心が冬季五輪とメダリストからWBCと大谷翔平に変わることを示唆するようだった。

侍ジャパンは27日、28日にバンテリンドームナゴヤで中日、3月2日に京セラドーム大阪でオリックス、3日に同所で阪神と壮行試合を行ったあと、6日に東京ドームで1次ラウンド初戦のチャイニーズタイペイ戦を迎える。

続く7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと戦い、5チーム中上位2チームがアメリカでのトーナメント戦に進出。15日に準々決勝、16日か17日に準決勝、18日に決勝が予定されている。

侍ジャパンにとってのWBCは最長で6日から17日までの12日間、最短で6日から10日までの5日間で終了する超短期決戦。地上波での無料放送がなくNetflixでの有料配信のみという不安材料こそあるものの、大谷をはじめとする過去最多8人のメジャーリーガーが出場することもあって壮行試合から盛り上がるだろう。

大谷の帰国から本大会終了までに日本ではどんなことが起きそうなのか。放送、配信、スポーツメディアの各関係者から聞いた情報も含め、さまざまな角度から掘り下げていく。

民放各局が本当に恐れていること

まずテレビもネットメディアもここぞとばかりに多くの報道をすることは間違いない。大谷翔平という存在は日本最高レベルのコンテンツであり、WBCも2023年大会の時点で、すでに2022年のサッカーワールドカップを超える視聴率を記録していた。

その期待感はNetflixの有料配信になったという程度では揺るがないだろう。大谷が初参加して優勝した前大会や、連覇に貢献したMLBワールドシリーズの楽しさを知る人々にとって高いハードルには見えない。

手続きの手間や利用料は「大谷が見られるのならそれくらいはする」「せっかく帰ってきたのに大谷が見られないのはありえない」という思いに比べたら軽いのではないか。さらにミラノ・コルティナ五輪で生放送の醍醐味と感動を体感したばかりだけに「時差がないWBCの日本ラウンドは見たい」というニーズは高まっている。

もはや諦観の念が漂う民放各局が恐れているのはWBCではなく、それをきっかけに新規加入した人々がNetflixのドラマや映画などにふれて日常の選択肢となること。

実際、ある情報番組を手がける民放テレビマンは「WBCを見るのはもう仕方ないが、他のコンテンツを見てウチのドラマやバラエティを見る機会が減らないか心配」などと語っていた。

たとえば『地面師たち』『サンクチュアリ -聖域-』『忍びの家 House of Ninjas』『今際の国のアリス』『First Love初恋』『全裸監督』、あるいは『イカゲーム』シリーズなどを初めて見る人が多くなれば、必然的に地上波の番組を見る時間は減り、視聴率は下がっていく。

タイムリーなところでは『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で2クール連続主演の竹内涼真が新境地を見せた、昨年12月配信の『10DANCE』を見て驚く人は少なくないだろう。

現在3年連続で優勝している大谷

ではテレビ局は「そんな大谷とWBCを通したNetflixの脅威をどう迎え撃つのか」と言えば、悲しくなるほどの及び腰。壮行試合はすべて民放地上波で生中継するほか、1日の『有働Times特別編 侍ジャパン世界一の歴史 秘蔵映像一挙公開！』（テレビ朝日系）などのWBC関連特番が放送される。

さらに極めつけは日本テレビのスタンス。5日の『開幕特番 世界一受けたい授業』、13日の『人生が変わる1分間の深イイ話ワールドベースボールクラシック特別編』に加えて、各試合のダイジェスト特番も放送。

つまり「NetflixのPR特番を自ら放送する」というスタンスであり、冬季五輪よりも注力していると言っていいかもしれない。これは「プライドよりも利益を選んだ」ということだろう。

民放各局がこれだけNetflixへのアシストをしているほか、対抗策となる特番を用意していないことから、試合中に放送される番組の視聴率は下がり、XのトレンドワードもWBCが席巻する可能性は高い。できるだけ視聴率低下のダメージを受けづらい無難な番組を編成するしかないところにテレビの苦境が表れている。

次に大谷はどんな点でフィーチャーされそうなのか。試合での打撃・走塁はもちろんだが、それ以外でも「“大谷カメラ”のような形でその一挙手一投足をカメラが狙っていく」と見られている。また、大谷に少年のような眼差しで接するチームメイトや対戦相手の姿やコメントにも注目が集まるだろう。

さらに、前大会では特大アーチを連発する打撃練習に注目が集まり、情報番組やネット動画で驚きとともにフィーチャーされていた。今大会では登板予定のない投手としての練習にも注目が集まり、勝ち進むにつれて「本当に最後まで登板はないのか」というテーマで盛り上がるかもしれない。

大谷は初出場だった2023年の前大会で優勝したほか、ドジャース移籍後の2024年、2025年にワールドシリーズを連覇。3年連続で優勝する姿を見せてきただけに、今大会も勝ち続けて笑顔を見せるのか。それとも負けて悔しい顔を見せるのか。

31歳となった今大会は「憧れるのをやめましょう」に続く名言に加えて、チームリーダーとしての一面がよりフィーチャーされそうだ。

