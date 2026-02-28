「ニコラモデルから大女優に」邦画界で大注目の南沙良が「鼻水を垂らしながら」ブレイクした知られざる「経歴」

鼻水を垂らしながらの演技

俳優の南沙良（23歳）の主演映画が相次いで公開されている。

1月16日には、波木銅氏の原作小説を実写化し、出口夏希（24歳）とダブル主演の『万事快調〈オール・グリーンズ〉』が公開。同作では、学校にも家にも居場所が見つけられず、ラッパー志望の主人公の高校生朴秀美役を演じた。

2月6日には、お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35歳）の初監督作品として話題になっていた『禍禍女』が公開されている。

ゆりやん自身の恋愛経験を反映したという同作では、両思いの相手がいる男子学生に片思いを寄せる、美大生の役を演じた。

「二十歳を過ぎましたが、まだ、高校生の役も違和感がありません。もともと、ティーン向けファッション誌『nicola』（新潮社）の専属モデル（ニコモ）を務めていた美貌の持ち主。両作品とも、舞台あいさつやイベントは、多くの南さんの熱烈な男性ファン達が足を運んでいたそうです。そういうファン層がいるにも関わらず、まだまだブレイクしそうなイメージがわきません」（映画業界関係者）

‘17年公開の映画『幼な子われらに生まれ』で俳優デビューを果たすと、好演が高評価を受けた。’18年には蒔田彩珠（23歳）とのダブル主演で映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』で初主演を飾っている。

また、同作では『第61回ブルーリボン賞』、『第28回日本映画批評家大賞新人女優賞（小森和子賞）』を受賞。現役ニコモによる映画賞の受賞は史上初の快挙となった。

「吃音症をかかえる女子高生役を演じ切り、鼻水を垂らしながら号泣する演技を見せました。よく、演技経験が少なくてあそこまでの演技ができたものです」（映画担当記者）

早くも俳優としての才能の片りんを発揮したが、'21年4月期のTBS系日曜劇場枠で放送された、人気作品の続編『ドラゴン桜』の第2シリーズで民放連続ドラマ初出演もしている。

事務所の看板女優へと成長中

‘22年に『鎌倉殿の13人』でNHKの大河ドラマに初出演すると、’24年の大河『光る君へ』にも出演、若くして俳優としてのステップアップを重ねているのだが……。

「所属しているのは、大手のレプロエンタテインメントですが、事務所としてはさらなるブレイクを期待しているはず。というのも、もともと、同事務所は南と同じニコモ出身のガッキーこと新垣結衣（37歳）が若いころから活躍。そのまま同社の看板俳優に成長していたんですが、'21年5月に俳優で歌手の星野源（45歳）と結婚したタイミングで、専属契約ではなく、業務提携となってしまいました。

そして、南の前には、こちらもニコモ出身の'13年のNHK・連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロインを務めた能年玲奈（32歳、現・のん）を育てて新垣とダブルエースにしようとしていましたが、事務所とのトラブルで南が女優デビューする前の'16年6月に事務所との契約を終了。それ以降、同社の創業時から活躍していたモデルでタレントの吉川ひなの（46歳）、モデル・女優としてブレイクした長谷川京子（47歳）らが退社。現時点で、南しか看板俳優の座をゲットできそうな若手いません。おそらく、多大なプレッシャーを背負っているはずですが、焦らずに名優に成長してほしいものです」（芸能記者）

今春には初の海外作品でのヒロイン役となった、香港映画『Road To Vendetta（原題）』が、邦題『殺手#4（キラー・ナンバー4）』としての日本公開を控えている。

南は家族を惨殺され、復讐に燃える日本人の少女役を演じ、アクションシーンに挑戦。

また、主演の有村架純（32歳）、黒木華（35歳）と共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）では、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を演じ、有村、黒木が演じる役とともに金の密輸で人生をやり直そうとするさまが描かれる。

ここに来ての新境地開拓でステップアップを重ねそうだ。

