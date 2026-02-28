JR東日本が展開する「駅カルテ」が急速に進化　進む鉄道DXと注目する業種

JR東日本が2026年1月8日に「駅カルテ イベントレポート」の販売を開始した。イベント開催時の駅の利用状況を把握できるレポートだ。これはどのような背景で生まれたサービスなのか。何に役立つのか。それらを探ってみた。

Suicaで得たビッグデータの二次活用で新しい価値を創出

結論から言うと、「駅カルテ イベントレポート」は、JR東日本が展開する「駅カルテ」シリーズの1つだ。その名の通り、イベント開催時の駅利用状況の把握に特化している。

「駅カルテ」とは、駅の利用状況を可視化した統計データだ。Suicaから得られる膨大な利用状況を示すデータを統計処理し、定型レポートとしてまとめている。誰が見ても状況がわかるようにした点においては、病院における患者のカルテ（診療録）と似ている。

JR東日本は、2022年5月に首都圏エリア約600駅を対象に「駅カルテ」の販売を開始した。販売パートナーには日立製作所（以下、日立）が選定され、同社のマーケッティング支援サービス「Station Finder for Area Marketing」を通じて提供されている。これは、かつて活用できなかった膨大なデータ（ビッグデータ）から他業種のマーケティングに役立つ情報を抽出した、鉄道DXの好例と言える。

おもに不動産・飲食業・小売業・広告代理業が利用

日立によると、「駅カルテ」の利用業種は、不動産業、飲食業、小売業、広告代理業が中心だという。また、金融業（メガバンク）への提供実績もあり、シンクタンクや大学などの研究機関や自治体への提供したこともあるそうだ。

これほど多くの業種が関心を寄せるのは、首都圏において「駅の利用状況」が「経済活動の縮図」になっているからだ。東京は世界でとくに鉄道網が高度に発達した都市であり、JR山手線やJR中央・総武緩行線が、事実上の都市の骨格をなしている。このため、駅がどのように利用されているかを知ることが、東京の経済活動を定量的に把握することにつながる。

日立によると、「サービス開始よりさまざまな業種の多くの企業さまと意見交換を行いました。その中で首都圏であれば、民鉄事業者さまの駅も対象にしてほしいと多くのご要望をいただいています。首都圏以外のエリアのご要望もいただいており、JR東日本様以外の駅を対象に加えていきたいという考えはあります」との回答があった。JR東日本以外の鉄道事業者の駅に広げる具体的な予定は未定とのことだが、今後の対象エリア拡大が楽しみだ。

機能が増えて拡充した「駅カルテ」

JR東日本は、その後「駅カルテ」をバージョンアップさせた「駅カルテ 消費ポテンシャル」と「駅カルテ イベントレポート」をそれぞれ開発した。「駅カルテ 消費ポテンシャル」は、Suica統計情報と国勢調査等の公的統計を掛け合わせ、駅利用者の潜在的消費力を算出できるようにしたもので、2024年10月から販売を開始した。「駅カルテ イベントレポート」は、先述したようにイベントに特化したものだ。

「駅カルテ イベントレポート」は、どのようにしてイベントに活用されるのか。それについては、「後編」で詳説する。

