娘はきょとん…ひな祭りの日、パパママ揃って思わず泣き出してしまった理由

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、もうすぐ訪れる3月3日のひな祭りに関するエピソード。ひな祭りは、女の子の健やかな成長と幸福を願う行事といわれていますが、数年前、長女とともにお祝いの夕食を囲んでいたら、夫とともに泣き出してしまったというはなゆいさん。一体何があったのでしょうか？ 詳細を綴っていただきました。

雛人形の片づけも親としてはプレッシャー

こんにちは。幼稚園児と小学生を育児中のはなゆいです。みなさん、ひな祭りはどんなふうにお祝いしますか？

ちらし寿司、はまぐりのお吸い物、ひなあられ、甘酒……“我が家流”のひな祭りスタイルがあるのも、この行事の楽しいところですよね。

そもそもひな祭りは「ひな人形に災厄をうつして川に流す」平安時代の“流しびな”の文化から始まったそう。そこから今のように、子どもの健やかな成長や幸せを願って人形を飾る行事になったのだとか。

女児の成長を彩る大事な日ですが、用意するものが多く、意外と手のかかる行事でもあります。雛人形の飾りつけに食材の買い出し、子どもがまだ小さかった頃は飾った人形の保全ミッションも同時進行。

さらに「3月3日を過ぎてもお雛様を片づけないとお嫁に行くのが遅れる」なんて話は親としては地味にプレッシャー（笑）。

そういえば、準備と片づけに勤しんでいると、長女より2つ年下の息子が「ぼくもひなまつりしたい！」と乱入してきたり、目を離した瞬間に雛人形でお人形さんごっこしていたり（白目……）、色々と思い出されてきました（笑）。

今回は、そんなひな祭りの日に我が家で起きたちょっとした騒動と、親の涙腺がゆるんだエピソードをお届けします。

未来の光景が頭の中に浮かび、涙が……

3年前のひな祭り当日、ささやかながらお祝いをしながら夕飯を食べていて、「3月3日過ぎても飾っておこうか〜まる子に嫁に行かれたら寂しいから」なんて冗談を言っていた我が家ですが、気づけば夫婦そろって泣いていました。

はまぐりのお吸い物に込められた「幸せな相手と結ばれますように」という願い。その願いは“今”の幸せを守るだけじゃなく、いつか娘が自分の道を歩きはじめる日が来たときの幸せをも願ったものだと、その深さに感じ入りました。

すると「ママ、パパ、今までありがとう」と娘に告げられる未来の光景が頭の中に浮かび、涙がぽろり。それを見た夫まで泣き出して……。娘の成長を愛でながら、想像力が豊かすぎる親たちが泣くという、不思議な、でも忘れられないひな祭りになりました。

そして、そのときに思ったんです。昔の人がはまぐりを使って思いを伝えようとしたように、行事を通して願いや想いを引き継ぐことも、また意味があるのだと。

3月3日を過ぎれば、飾りは片づけられます。でも、ひな祭りを通じて家庭内で交わされた言葉や気持ちは記憶の中に残っていく。ひな祭りは、ただの年中行事ではなく、家族の心を結ぶものなのだと実感しました。

娘の笑顔とともに、私たち親の心にもまたひとつ「思い出のお雛様」が飾られた気がします。もうすぐ2026年のひな祭りがやってきます。今年はどんな思い出ができるのか、今から楽しみです。

