なぜ日本人でさえ硫黄島に自由に行けないのか…最初に帰島を禁じたのは誰だったのか

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

栗林中将の後継の将軍がサイン

1945年9月2日──。終戦から半月が経ったこの日、東京湾に停泊していたアメリカ海軍の戦艦「ミズーリ」艦上で、歴史的な儀式が静かに執り行われた。

この朝、波間に佇む巨大な艦の甲板に、敗戦国・日本の代表団と連合国の代表者が向かい合って立った。張り詰めた空気の中、日本は、正式に「降伏文書」に署名した。

降伏文書にはこう記されていた。

〈われわれはここに、天皇、日本国政府、およびその後継者に代わって、ポツダム宣言の条項を誠実に履行し、連合国最高司令官または連合国の他の指名代表から宣言実施のために求められるかもしれないいかなる命令をも出し、いかなる行動をもとることを約束する〉

このとき、日本は重大な「約束」をしてしまった。〈吾等の決定する諸小島〉という文言に従い、どの島を「日本ではない」とするかを、連合国側の判断に委ねることに同意したのだ。

硫黄島がそこに含まれるかどうかを、誰も問うことはなかった。あるいは、問う余地すら与えられなかった。

翌3日。さらに一つの「降伏」が、歴史の片隅で静かに交わされていた。

場所は、硫黄島近海の父島の沖合。アメリカ海軍の駆逐艦「ダンラップ」の艦上で、日本の現地軍を代表する小笠原兵団の将官が米太平洋艦隊最高指揮官代表マグルーダー海軍代将と向かい合って立っていた。

その場で降伏文書に署名したのは、小笠原兵団長の立花芳夫中将。硫黄島戦で玉砕した栗林忠道中将の後任の将軍である。

立花は硫黄島におらず、父島にいたため命を永らえた。そして、彼が降伏文書に署名したその瞬間、文字通り「戦争の終わり」が小笠原諸島にもたらされた。その文書も前日の降伏文書と同様、連合軍の判断にすべて従うと誓う内容だった。

この一筆が、のちに硫黄島の住民たちにとって運命を左右するとは、誰が想像しただろうか。世界が戦争の終わりに歓喜する中で、父島の海上では、硫黄島の未来は静かに閉ざされていった。

誰が帰島を禁じたのか

そもそも戦後、最初に島民たちの帰島を禁止したのは誰なのか。

その答えは、米国政府が残した公文書の中に、明確に記されていた。

1945年11月23日、国務・陸軍・海軍三省調整委員会において承認された、同年11月13日付「SWNCC 214／1」。そこには、こう書かれていた。

〈小笠原および火山列島における旧島民の帰島を禁ずる〉

決めたのは日本の戦前の軍部でも戦後の政府でもない。明確に、「アメリカ」だった。

日本は、すでにこの命令に逆らうことができない立場にあった。わずか2ヵ月前に調印した降伏文書で、ポツダム宣言の条項を〈誠実に履行〉すると約束していたからだ。

宣言の中には〈吾等の決定する諸小島〉という言葉があった。どの島の主権を日本に残し、どの島を切り離すかは、連合国が決定する。その合意を日本政府は正式に受け入れてしまっていた。

旧島民たちがいかに嘆願しようと、いかに訴えようと、アメリカが「帰ってはならぬ」と言えば、それに日本は従うほかなかったのである。

さらに、1946年1月29日には、追い打ちをかけるようにもう一つの命令が下される。

それが、連合国軍最高司令官（SCAP）から日本政府に対して発せられた「SCAPIN−677」だった。

この命令は、日本に対し、次のような指示を下した。

〈日本の外のいかなる地域に対しても（中略）政治上又は行政上の権力を行使すること又は行使しようと企てることを停止するよう指令される〉

この瞬間、小笠原諸島、そしてその中にある硫黄島は、日本の統治から完全に除外された。島は、形式上も実質上も、日本から切り離されたのである。

かくして、祖国であるはずの日本の領土に生まれ育った人々が、自らの故郷に帰る自由を奪われた。しかも、その決定は一方的になされ、彼らの声が届くことはなかった。

このときから、硫黄島民たちの「帰れない戦後」が始まった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」