「私の親友」にちょっかいを出していた彼氏への戒め９パターン
仲良しの女友達と「彼氏コミ」で遊んでいたら、いつの間にか彼氏が友達に手を出そうとしていた…。残念ながら、そんなシチュエーションは意外とよくあることのようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性109名に聞いたアンケートを参考に、「『私の親友』にちょっかいを出していた彼氏への戒め」をご紹介します。
【１】自分に見る目がなかったと諦めて別れるか、許すかを決断する
「友達との関係も含めて、自分でハッキリ最終結論を出す」（20代女性）というように、最後の最後は自分で考えて「別れるか、許すか」を決めなくてはならないでしょう。自分の心に素直に問いかけて、納得のいく答えを出したいものです。
【２】三者面談を行い、親友の目の前で謝罪させる
「友達を巻き込んだ以上、本人の前でケジメをつけさせないとダメでしょ」（20代女性）というように、三人で話し合う場を設け、その場で彼氏に謝らせるべきだという意見もあります。親友と友達関係を続けていくためにも、わだかまりを残さない完全決着が望ましいでしょう。
【３】遊びなのか、本気なのか、彼氏に本音を白状させる
「どういうつもりで親友に手を出すのか、全部聞かないと納得できない」（10代女性）というように、納得のいく決着をつけるためには、彼氏の本心をとことん問い詰めたほうがいいかもしれません。彼氏が不誠実なのは確かですが、最終的な決断の判断材料にはなるでしょう。
【４】親友と作戦を練り、偶然を装ってデートの現場に遭遇する
「本気でこらしめるために、親友におとりになってもらう」（20代女性）というように、友達にあえてデートの誘いに乗ってもらい、その現場に踏み込む手もあるようです。彼氏にショックを与えて反省させる効果はありそうですが、修羅場になるリスクも心得ましょう。
【５】親友に「彼氏から次に連絡があったら報告して」と頼む
「彼氏が尻尾を出したら即捕まえられるように準備しておく」（20代女性）というように、アプローチがあったら報告するよう親友に依頼しておけば、怪しい動きがあったら即座に対処できるかもしれません。「その場合は別れるから」などと、あらかじめ自分の覚悟も伝えておきましょう。
【６】「全部わかってるから」と強いセリフで彼氏に釘を刺す
「決定的なことが起きる前なら、なんとかして諦めさせる」（20代女性）というように、彼氏に「バレてるよ」と忠告することで、早めに事態を鎮静化させる人もいます。「友達を巻き込んでの破局」という最悪のルートをたどる前に、一度は試しておきたいところです。
【７】親友が「具体的にアプローチされた証拠」を押さえる
「下手に騒ぐと友情にもヒビが入るから、きちんと証拠を確認する」（10代女性）というように、軽々しく浮気と決めつけずに、物的な証拠を押さえることも重要でしょう。親友の協力を得られれば、LINEやメールの履歴などを入手することは難しくないはずです。
【８】親友と二人で会う機会を作り、事情をしっかり聞き出す
「とにかく友達から話を聞く。本心を話してもらわないと！」（20代女性）というように、親友から事情を聞いて、状況を把握する必要もありそうです。感情的になるのではなく、あくまでも冷静に話を進めれば、親友を味方につけることも可能でしょう。
【９】「最近、私に隠してることない？」と彼氏を牽制する
「『なんとなく怪しい』段階なら、とりあえずカマをかけてみる」（10代女性）というように、曖昧な質問を投げかけることで、彼氏をハッとさせるパターンです。露骨に動揺するなど、怪しい反応を示すようなら、より注意深く情報収集したほうがよさそうです。
「親友へのちょっかい」は、ある意味でただの浮気よりも質が悪いトラブルです。彼氏だけでなく、友達との人間関係にも影響する以上、冷静かつ的確に対処したいものです。（佐藤碧彦）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計109名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
