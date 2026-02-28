「そんなことはなかったはずだ」…態度が豹変した調査官、漁船転覆事故から12年たっても消えない「疑念」と「恐怖」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

取材は続き、午後１時近くになった。「午前中に終わらせてほしい」という約束の時間をとうに過ぎていたが、豊田から話を切り上げる様子はない。長い間、心の内に秘めていた思いが次から次へと溢れてくるようだった。豊田の記憶は鮮明で、話の内容や筋道にも矛盾はない。この12年間、何度もあの日の出来事を反芻し、なぜ第58寿和丸は沈んだのかを自問してきたに違いない。

取材中、豊田の口からこんな話が出た。

事故の数ヵ月後。石巻港で陸おかに上がり、初めて入った居酒屋で一人で飲みながら食事をしていた時のことだ。

隣に座った人と会話をしていくうちに第58寿和丸の事故の話題になった。相手は「塩釡の海上保安部かどこかで教官をやっている人」だったと豊田は記憶している。

近くには宮城海上保安部があり、京都府舞鶴市に本校を置く海上保安学校の宮城分校 がある。その人物は、行方不明のままの漁労長・今野清紀と水産学校の同級生だと語った。

豊田は、自分が事故の生存者だということを伏せたまま相手に尋ねた。

「あれは事故なんですかね？ 事件っぽいようなウワサもありますけど、衝突した相手がある事故なんでしょうかね？ どうなんでしょうね？」

教官を名乗るその相手は「なんか、だいぶその可能性が高いみたいなんだけど、緘口令が敷かれているんだ」と言った。

緘口令？

なんだ、それは？

豊田はそう思い、そのタイミングで名乗り出るようにして打ち明けた。

「やっぱりそうですか。実は溺れかけて助かったやつの１人なんです」

すると、相手の顔色が真っ青になり、唇がワナワナと震え出した。以後、口を固く閉ざし、一切話をしなくなったという。沈み方がおかしい。第58寿和丸の転覆・沈没は波による事故ではなく、事件だったのではないか。海上保安部の中にもそうした疑念があったことの証拠ではないかと豊田は疑っていた。

それとは別に豊田は私にこんな話も明かした。事故原因をめぐって国の調査に応じたときの話である。

「最初に自分の取り調べをした調査官は、確かに俺にこう言ったよ。『事件の可能性 が高い』ってね」

事件の可能性ありと言いながら、なぜ、波による事故という結論に至ったのか。実は、第58寿和丸の事故調査には、発生直後とその後でそれぞれ別の機関が調査に当たっている。事故後に機構改革があり、調査機関の組織形態が変わってしまったのだ（詳しくは後述する）。

調査を引き継いだ組織も、豊田に対する聴取を実施している。しかし、豊田による と、調査官の態度は以前の組織と全く異なっていた。「事件の可能性が高い」といった言葉が顧みられることはなく、調査官は高圧的な態度を崩さない。異常に多かった油のことなどを豊田が語っても、「そんなことはなかったはずだ」と否定しにかかってきた。

「俺は専門家だ」と調査官。

「その海を泳いだのは俺だ、目で見てきたのは俺だ」と豊田。

事実はこうなんだという押し付けは止まない。聴取が始まって５分もしないうちに、30秒ほどのにらみ合いになった。やがて、記録係が時計を見るような仕草を見せ、時間切れですと告げてこの時の聴取は終わったという。

なぜ、国は体験者の話をきちんと聞こうとしないのか。

私の質問に答える豊田の口調は一段と強くなった。一気にまくし立てるように、憤りを含んだ言葉が次から次へと飛び出した。

私は、生存者の大道孝行にも取材することにした。

豊田と一緒に浮き球につかまり、波にもまれながらも励まし合って生還したのが大 道だ。

彼は今、千葉県銚子市に居を構えている。小名浜や石巻、八戸（青森県）などと並ぶ、東日本で屈指の漁業のまちだ。

大雨の日、待ち合わせたＪＲ銚子駅から徒歩数分のファミリーレストランで向き合った。

「自分、しゃべることが苦手なんで」と大道は言った。質問しても、短い答えしか返ってこない。取材には気が進まないという雰囲気が全身に漂っていた。自分からは口を開かない。それでも大道の反応を見ながら、私は事故当日の様子について順を追って聞いていった。

大道は事故後、付き合っていた女性のアパートに２ヵ月ほど身を寄せていた。岩手県野田村の実家に行けば、新聞社やテレビが取材に来るからだ。そっとしておいてほしかった。

酢屋商店社長の野崎からも「いいって思うまで休んでいい」と言われていた。

第58寿和丸がひっくり返る瞬間の残像が瞼に強く焼きつき、なかなか離れなかったという。夜も電気を消したくない。恐怖心から寝付けない。

「誰かと話していないと精神をやられてしまう」

そんな日々が続いた。

事故に遭うまでの生活は全て海の上だった。２週間から１ヵ月は漁に出て、港に戻った時も船で寝泊まりする。持ち物は全部、海の上にあった。事故の時はパンツとＴシャツだけを身に着け、甲板下後部の船員室で横になっていた。持ち物は事故で全部失い、生きて小名浜に戻った時、自分のものは文字通りパンツ一枚しかなかった。数々の思い出の写真も携帯とともに失った。

「あの時は６月４日に塩釡を出て、事故の日まで港に入っていない。何日も休まないで働いて、体も疲れているだろうから、たまには早い時間から休んでもバチ当たらないだろう、って」

事故の後、２ヵ月ほど休んで再び漁に出るようになった。海に出る恐怖心は消えていなかった。漁船がちょっと揺れただけでも眠れない。そして事故の３年後、酢屋商店を退職し、銚子の漁業会社へ移った。

「乗っていた船もなくなったから、（酢屋商店を）すぐ辞めようと思ったけど、亡くなった人のこともあるので……。３年は乗って、と。供養ってわけじゃないけど」――事故が起きた６月23日が来ると、今も思い出すんでしょうか？ そう尋ねると、大道は無言になった。目線を落とし、少し首をかしげている。

「……12年間、まだまだ、いろんなことがあって。親亡くしたり。もっとつらいことも、いっぱいあった」

あれだけ壮絶な体験だったが、事故の記憶は薄れつつあるという。それは豊田も同じだった。

ファミレスでの取材が２時間ほど経過したころ、「せっかく銚子まで来たんだから、おいしいもん食ってったらどうですか」と大道が提案してくれた。ファミレスを出て、定食屋に場所を変えた。

大道は「刺し身と天ぷら定食」。こちらも料理を注文し、再び向き合った。

「俺、たまたま事故の前の日、夜中に自分の寝言で目が覚めたんです。仲の良かった 及川君の名前を一生懸命叫んでて……。自分でその声にびっくりして目が覚めた。金 縛りで体が動かなくて。なんで、あの人の名前叫んでたんだろう、って。彼、初婚で……結婚したばかりだったんです」

私は大道の言葉に耳をそばだてていた。２人の間に注文した食事が並んでいる。静かな店内のスピーカーから祭りばやしが流れていた。

事故の原因をどう考えているか。

私は何度かそう尋ねた。

大道は「分からない。事故のことは考えないようにしていた」としか答えない。事故後の国による聴取の時も大道は多くを語らなかったようだ。

それでも私は質問を重ねた。酢屋商店社長の野崎らが抱き続けている「原因は波ではない」という強い疑念。それを少しでもひもとくようなものがないかと聞き方を変え、質問を重ねた。結局、引き出せたのは「船が転覆するような天候ではなかった。すぐに漁を再開しても不思議ではない海況だった」という言葉だけだ。

本当に波で転覆したのだとすれば、同一の状況下で僚船には何の影響もなく、なぜ、第58寿和丸だけが被害に遭ったのか。衝撃の後、船全体が沈下したのはなぜなのか。その答えはこの日の大道の話にはなかった。

取材後、大道は丁寧に車でＪＲ銚子駅まで送ってくれた。

冷たい雨は降り続いていた。

