貴乃花デビュー時には”1席100万円”のチケットも取り扱った…長年の常連だけに切符を販売する「相撲案内所」の実態

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「茶屋通り」の始まり

国技館の正面入り口に向かって左手に、「茶屋通り」がある。正式名を「相撲案内所」という20軒の相撲茶屋が軒を並べている。この茶屋は、まだ電話もラジオもない時代に生まれた。

国技館は、両国にある現在の建物が3代目だ。現国技館にほど近い回向院の境内に、初の相撲常設館として初代が完成したのは1909（明治42）年。好角家の板垣退助が提案した「尚武館」を蹴って「国技館」と名付けられた。相撲が法律で定められた国技だから「国技館」--。ではなく、国技館でやっているから大相撲は「国技」を自称している。

常設相撲館である国技館ができるまで、江戸時代から大相撲は野天で行われ、雨が降ったら順延だった。先ほど触れた土俵の「徳俵」は丸い土俵に4ヵ所だけ、外側にずれて埋められている。あれは、元々は土俵に降った雨がたまらないよう外に流すための装置だ。

雨が降ったら順延していた時代。せんべいや茶を桟敷席で売り歩く商売が生まれた。彼らに、こんな要望をする常連客が現れた。

「明日も晴れたら見に来るから、切符を買っておいてくれ」

客とのこんなやり取りが、茶屋の始まりだったようだ。

茶屋は、いわば「こだわりの天ぷら屋」

20軒の茶屋の多くは、大相撲とは200年近い付き合いがあり、力士や親方と関係の深い茶屋も多い。

茶屋には壱番〜20番の番号がふられている。壱番「郄砂家」の女将だった故市毛弘子さんは、19代横綱常陸山の孫だ。20代横綱梅ケ谷とともに「梅常陸」と並び称され、明治後期の大相撲全盛期を築いた常陸山は、本名を市毛谷という。

ちなみに、現役力士だった常陸山は1907（明治40）年に渡米し、当時のセオドア・ルーズベルト大統領に謁見。ホワイトハウスで横綱土俵入りを披露した。渡米時のシルクハットなどが、相撲博物館に収蔵されている。

大相撲の切符は、大きく分けて2つのルートで販売されている。

一つは、ライブのチケットなどと同様、プレイガイドで販売される切符。もう一つが、20軒の茶屋で販売される切符だ。茶屋は、相撲協会から買い取った切符や土産物を販売している。

茶屋について、相撲協会の外部委員も務めた経済学者の中島隆信慶應大教授が、「こだわりの天ぷら屋」にたとえたことがある。

極上の天然クルマエビを、こだわり抜いたゴマ油で揚げ、人間国宝が焼いた器で供する店。お茶も厳選。目玉が飛び出るほど高級店であるこの天ぷら屋は、こだわりを理解できる常連客で支えられている。

店がメディアで紹介されたとしよう。「行ってみようか」というにわか客で大行列になると、常連が締め出されてしまう。常連は行列してまで店に通うことをやめてしまうのだ。だが、高い料金に見合った味を理解できない新たな客は、何度か来店するだけで常連になることはない。こうして常連客もにわか客も離れると、店は潰れてしまう。よくある「取材拒否の店」は、常連のために、にわか客が来ないようにしているのだ。

大相撲をこの「こだわりの天ぷら屋」に置き換えると、常連に切符を手配しているのが茶屋だ。毎場所15日間通しで、同じマス席を何十年も買い続けている常連も多い。

“若貴ブーム”でマス席が「100万円」!?

1988（昭和63）年に「花のロクサン組」と呼ばれる若乃花や貴乃花、曙、魁皇らが入門すると、大相撲には「若貴ブーム」が巻き起こる。時はバブル真っ盛り。切符は高騰し、最前列のマス席（定員4人）は100万円でも買い手がついた、といわれている。

この時も、茶屋は定額で常連客に売った。中には転売する者もいたらしいが、多くは自分たちで観戦し続けた。

一方で、大相撲はこの100年、人気と不入りを繰り返している。大鵬の現役晩年は、後方の桟敷席はガラガラだったという。「若貴ブーム」後も不入りに泣いた。野球賭博事件や八百長問題で揺れた2010〜11年もガラガラだった。

この時も、常連客は15日間通しで買い続けた。親子代々受け継がれているマス席、といった切符も数多く存在する。これが、どんなに不人気の時代でも一定の客は入り続ける大相撲の「安全弁」となっている。

回向院の境内にあった明治時代に建てられた旧国技館の建設に際し、協会はあるビール会社に大変世話になったそうだ。19代横綱常陸山の子孫が営む茶屋「郄砂家」では、「恩義を忘れるな」という常陸山の言いつけを守り、1世紀以上にわたってそのビール会社に正面最前列のマス席を届け続けている。

【後編を読む】大相撲の伝統的な案内役“出方”が「粋な客が減った」と落胆…「ジーパンにリュック」「チップを払わない」大相撲の“客層の変化”

