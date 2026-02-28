いま、韓国のホワイトカラーが戦慄するAIによる仕事の急激な浸食〜最後の砦、国家資格までもが脅かされる

成功していたのに…親戚の翻訳会社の突然の廃業

去る2月の第3週、韓国は旧正月（ソルラル）の連休を迎えた。久しぶりに集まった親戚たちとの会話は、和やかでありながらも、どこかやり切れないものだった。日本の「高市ラリー」にも引けを取らない、いわゆる「李在明（イ・ジェミョン）ラリー」によって株で利益を出したという景気の良い話もあったが、それ以上に、恐ろしいスピードで進化するAIへの不安が重くのしかかっていたからだ。

最も衝撃的だったのは、遠縁の親戚が営んでいた翻訳会社が廃業したというニュースだった。国内最高峰の通訳翻訳大学院を卒業し、公営放送局でキャリアを積んで華々しく設立した会社だったが、AI翻訳の荒波に抗えず、20年という歳月に幕を下ろしたという。ネットフリックスの韓国進出により売上が急上昇したという話を聞いてから、まだ10年も経っていない。AIが職を奪うスピードの速さには、ただ驚くばかりだ。

公認会計士試験を準備している息子を持つ従兄弟も、深い悩みを抱えていた。名門大学を卒業し、資格さえ取れば安泰だと思っていたが、最近は合格しても「実務修習」の場を得るのが至難の業だというのだ。資格取得後も1〜2年間の実務経験が必要だが、業界の不況に加え、単純業務をAIがこなすようになったことで、ジュニア世代の居場所が消えつつある。実際、昨年の合格者1200人のうち、修習先が決まったのはわずか4分の1に過ぎず、100社以上に願書を出しても採用されない「未指定会計士」が溢れているというニュースに、息子は勉強が手につかない状態だという。

弁護士業界も事情は似ている。弁護士も合格後に6ヶ月間の実務修習を終えなければ単独での受任はできないが、市場はすでに飽和状態で、さらにAIを活用した「リーガルテック」が普及したことで、新人弁護士の出番はさらに狭まった。AIが新人弁護士のリサーチ業務を代替し、キャリアの梯子が外されているのだ。驚くべきことに、給料をもらうどころか、逆に「教育費」という名目で金を払い、個人事務所で修習を終える新人も現れているという。

急速に広がる「AIに仕事が奪われる」

今や医師、薬剤師、金融アナリストといった高学歴のホワイトカラー層までもが、「自分の仕事がAIに奪われるのではないか」と夜も眠れぬ不安を抱えている。さらに恐ろしいのは、こうした脅威がオフィス内にとどまらず、工場の現場にまで押し寄せているという事実だ。

現在、韓国の労働界で最大の懸案となっているのは、現代自動車が買収したボストン・ダイナミクス社が開発したヒューマノイドロボット「アトラス（Atlas）」である。人間のように歩き、精巧に動くこのロボットは、1年間の維持費がわずか1400万ウォン（約150万円）程度だという。現代自動車の工場労働者の平均年収は約1億2000万ウォンであり、ロボットはその10分の1のコストで24時間稼働できる計算になる。

労働者にとって、それは自分の椅子を奪いに来た「究極のコストパフォーマンス」を持つ存在に他ならない。現代車労働組合は「我々の許可なくロボットの導入は認めない」と強く抵抗しているが、すでに始まった巨大な変化の奔流に抗うのは容易ではないだろう。

残された唯一の通行証「資格」までも

振り返れば、韓国人にとって1997年のIMF通貨危機は、韓国史上最大の「国難」として記憶されている。国家破綻の危機の中で断行された高強度の構造調整は、韓国経済の腰であった中産階級を直撃した。統計庁の資料によれば、1997年に2％台にとどまっていた失業率は、わずか1年で7％台まで急騰し、失業者は150万人を超えた。昨日まで安泰だった大企業が次々と倒産し、「終身雇用」という神話は一夜にして崩壊したのである。

この巨大な経済的トラウマは、韓国人の生存戦略を根底から変えてしまった。組織が自分を守ってくれないという冷酷な現実を目の当たりにした人たちは、「各自図生（カクチャドセン：各自が生き残る道を探すこと）」の道を選んだ。その副産物の一つが、まさに「資格取得ブーム」である。

国家試験や専門職の資格は、いかなる時も食い扶持を保証してくれる最後の砦であり、崩壊した中産階級の地位を維持するための唯一の「通行証」と見なされた。毎年、数十万人もの受験生が公認仲介士（日本の宅建に相当）、会計士、公務員試験に殺到する奇妙な現象は、こうした不安の産物であった。しかし今、その堅固だった「資格に対する信仰」までもが、AIという冷徹な技術を前に揺らいでいる。

私の執筆作業でさえ

実のところ、この記事を準備する過程で、私自身もグーグルの生成AIを試用してみた。普段は韓国語で原稿を書き、翻訳ツールで日本語に変えてから不自然な文章を一つひとつ手直しして寄稿してきたが、今回はその工程の多くをAIに委ねてみたのである。

するとAIは、私自身の筆致よりも自然な日本語を操ることはもちろん、日本の読者には馴染みの薄い韓国固有の表現に対し、的確な注釈（括弧書きによる説明）まで添えてくれた。さらに、日本人の読者が好む繊細なニュアンスや情緒にふさわしい表現を、逆に私に「提案」してきたのである。その精巧さは驚異を通り越し、もはや恐怖に近いものだった。

世界的な投資銀行ゴールドマン・サックスは、すでに2023年のリポートで、生成AIによって全世界で3億人分のフルタイム雇用が失われる可能性があると警告した。遠い国の話だと思っていたその警告が、今回の旧正月、わが家の庭先にまで押し寄せてきたことを痛感する連休であった。

