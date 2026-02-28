「高市内閣2.0」の勢いが増している。首相の"悲願"達成のため、政界でうごめく思惑──プリンセスの未来はいま、その大きな動きに巻き込まれようとしている。

2月18日、特別国会が招集され、高市早苗氏が改めて内閣総理大臣に選任。皇室典範改正や憲法改正への意欲を隠さない首相肝いりの国会人事が続々と発表された。

「皇室典範改正への議論のとりまとめ役となる衆院議長には、麻生太郎氏の側近である森英介氏が就任しました。森氏は男系男子での皇位継承にこだわりを持つ保守色の強い人物。保守派が忌避する女性宮家の創設への道は、遠のくことになりそうです」（政治部記者）

また、憲法改正の議論を取り仕切るトップとなる憲法審査会長には、高市首相の側近の古屋圭司氏が充てられた。

「古屋氏は高市首相と保守的な政治スタンスが近く、高市首相が"お兄ちゃん"と呼ぶ人物です。高市首相は解散の目的を"国論を二分するような大胆な政策転換"への支持を問うとし、選挙の総括や施政方針演説でも、繰り返し憲法改正と皇室典範改正に言及しています。

つまり、高市首相は皇族方の将来や国家の存立にかかわるこうした議論に多様な意見があると自覚しながら、それでも選挙での負託を背景に自身のカラーを反映させる形で進めていきたいと考えているのです。

重要ポストを男系男子派で固めた今回の人事はそのための布石とも受け取れます。これまでの議論では、女性皇族が結婚後も皇室に残ることができるよう、選択肢を増やす形で法改正が行われることも視野に入っていた。しかし、議論の方向性自体を覆すかのような流れは、女性皇族の未来を翻弄することになり、"非情"ともいえるでしょう」（前出・政治部記者）

古屋氏は、過去にSNSで皇室に関する"不穏な"発言をしている。

《神武天皇と今上天皇は全く同じY染色体であることが、「ニュートン誌」染色体科学の点でも立証されている》という2022年の投稿だ。

「そもそも神武天皇は初代天皇とされる神話上の人物。"Y染色体"とは男性のみが持つ染色体で、父から息子へしか受け継がれません。保守層が男系男子での皇位継承にこだわるのは、日本では男系男子での皇位継承が繰り返されてきたことで、神武天皇のY染色体が現代にまで一貫して受け継がれており、それによって天皇の神秘性が担保されているという考えを持っているからです」（皇室ジャーナリスト）

高市首相自身も過去には"Y染色体"を国会の場で持ち出したこともある。

「2006年1月、高市氏は伝統に反して女系天皇が誕生した場合、"男親から男の子供、つまり男系男子に限って正確に受け継がれてきた初代天皇のY染色体は途絶する"と発言しています。現在は削除されていますが、自身のホームページのコラムにも同様の内容を執筆していました」（前出・皇室ジャーナリスト）

宮内庁内部には、こうした一部の保守層の主張に眉をひそめる人も少なくない。

「皇室の方々が国民から敬愛の情を抱かれているのは、その遺伝子のためだけではなく、被災地訪問や慰霊の旅、さらには一つひとつのご公務を通して、国民との間に信頼関係や絆を築いてこられたからこそではないでしょうか。

そうした国民との結びつきを無視し、遺伝子の議論にこだわり続けることは皇族方を毀損することにもなり得ますし、女性皇族の未来をないがしろにすることにもなります。こうした主張は、戦後80年にわたって形作られてきた象徴天皇制の在り方、さらには愛子さまの奮闘まで否定することにもなりかねません」（前出・宮内庁関係者）

皇室の本質に目を背けるような議論に翻弄される愛子さまの胸中は──皇族方にとっても国民にとっても、納得のいく議論と結論が求められる。

※女性セブン2026年3月12日号