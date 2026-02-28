【永田 雅乙】「オープン１年いまだ１店舗」”いきなり！”すき焼き店はいま…黒字転換したペッパーフードが抱える悩みの種

本格的なステーキを1000円台という破格の安さで提供し、一世を風靡した「いきなり！ ステーキ」。そんな、同チェーンを運営するペッパーフードサービスが、およそ1年前に鳴り物入りで立ち上げた新業態「すきはな」を覚えている方はどれだけいるだろうか。

2024年12月、新橋銀座口にオープンした「すきはな」。そのコンセプトは、和牛・国産牛のみを使用した“最高の一枚”を提供する、おひとり様向けすき焼き専門店。「いきなり！ステーキ」とは打って変わって、まさかの高級路線に踏み切ったのである。

この大胆な新業態は世間の注目を集め、いわゆるグルメインフルエンサーたちも同店を訪れ、こぞってSNS上に画像や動画を投稿。一方、「野菜などの具材がなく、肉1枚で1980円」という強気な価格設定ゆえ、コスパが悪いとして炎上するような動きも見られた。

あれから1年――良くも悪くも話題となった「すきはな」は今どうしているのか。

1年経っても「新規出店はゼロ」

「いきなり！ステーキ」といえば、やはり思い出されるのが驚異的な出店スピードだ。2013年の創業からわずか4年強で300店舗を達成、ピークとなる2019年頃には約500店舗まで急拡大した。

その後の“大量閉店”へと向かっていく顛末については、ここでは割愛するが、いずれにせよ運営会社であるペッパーフードサービスの「攻めの経営」は業界屈指のものだったことについて疑う余地はない。

話を戻して、同社が手がけるすき焼き専門店「すきはな」はどうだろうか。2024年12月に新橋銀座口店をオープンした際、一瀬健作社長はメディアの取材に対してこう話していた。

「2号店以降は浅草、新宿、渋谷などの繁華街、そこにもインバウンドのお客様・旅行需要があるような場所に出店する。ネット検索で来てもらえるようなお店にしたい。関東近郊、大宮、全国の政令指定都市のような場所を見込む。関西圏には、関西のすき焼き文化があるため慎重にいく。まずは都内、神奈川が次のターゲット・候補地になる」（『流通ニュース』2024年12月6日より）

また、展望として「将来的には30店舗ほど展開したい」という考えを示したという。こうして振り返ると、同社の「すきはな」に懸ける本気度はかなりのものだったことがうかがえる。

ところが――期待感とは裏腹に、2026年2月時点で「すきはな」の店舗数はいまだ1店舗、1号店である新橋銀座口店のみ。この1年あまり、新規出店はまさかの“ゼロ”だったのだ。

父親の「攻めの経営」との違い

そもそも話題性とは裏腹に「オープン当時からすでに将来性に不安を感じていた」と語るのは、外食専門コンサルタントの永田雅乙氏だ。

「ご存じの方も多いと思いますが、2022年、ペッパーフードサービスの創業者であった一瀬邦夫氏が『いきなり！ステーキ』の業績不振を理由に社長を辞任し、代わりに新社長として邦夫氏の長男である一瀬健作氏が就きました。

この2人の経営手腕を比べると、お父さんが“攻め”ならば、息子さんは“守り”の人。実際、健作氏は就任からすぐ赤字経営の改善に取り組み、『いきなり！ステーキ』の不採算店舗の整理を進め、2024年12月期に黒字化を達成しています。その点は評価すべきでしょう。

一方、邦夫氏とは対照的に、健作氏は“攻め”の経営に弱い。『すきはな』も健作氏肝いりのプロジェクトだったと聞きますが、その時点で不安を感じていました」

あらためて、オープン当時の「すきはな」のコンセプトを具体的におさらいしていこう。和牛・国産牛を使用した「すき焼き」を定食形式で提供。野菜は入れず、内容はご飯・生卵・味噌汁・お新香・ミニソフトクリームのみ。値段は使われる牛肉よって変わり、一番安い『国産牛すき焼きセット』が1980円（税込、以下同）、『黒毛和牛』2530円、『本日の特選和牛』3850円という価格設定となっている。

また、外観・店内ともに茶室の「はなれ」をイメージした高級感あるつくりとなっており、座席はカウンターのみ。客席ひとつひとつに専用の鉄鍋が置かれ、注文を受けてから店員が目の前で調理してくれる形式だ。

「メニュー改定」も評判は…

一見すると「高級店の雰囲気の中で、比較的カジュアルに、美味しいすき焼とご飯が楽しめる店」として、新規出店がゼロに陥るほど悪い業態には思えないが――前出の永田氏が続ける。

「そもそもオープン前の2020年代前半には、『肉のみのすき焼き』を提供する飲食店はすでにちらほら存在し、SNSなどでも話題に挙がっていました（江の島、渋谷に店を構える2022年オープンの『すき焼き ちかよ』など）。つまり、新業態と言いますが、当時の流行りに乗っかったにすぎません。

実際、類似店と比べて差別化できている要素もほぼありません。当たるモノを探した結果、単なる模倣に行き着いてしまうのは、“守り”の人らしいと言いますか、慌てて作った印象があります」

もちろん、ペッパーフードサービス側も手をこまねいていたわけではない。オープンからしばらく経った2025年4月には、通常メニューを改定。3種類だった肉のメニューに『神戸牛』や『食べ比べ』セットを追加したほか、コースメニューやランチ限定メニュー、テイクアウト商品も導入している。

だが、これもどうやら不発に終わった様子。「すきはな」新橋銀座口店のGoogle口コミは2026年2月時点で★3.1と低調で、レビューでは★1評価が2番目に多いという状況だ。

「前述した通り、『すきはな』は社長肝いりの店だから、簡単に損切りもできない。もはや店舗拡大どころの話ではなく、たった1店舗の黒字化に必死な状況なのです」（永田氏）

