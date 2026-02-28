「私ってそんなにペラペラな存在？」人間の設計図「ヒトゲノム」の意外すぎる容量…ゲームアプリよりはるかに軽い

ヒトの体を形づくる「生命の設計図」、それがヒトゲノムだ。膨大なデータ量だろうと思いがちだが、実はきわめてコンパクトな容量に凝縮されているという。ソニーのトップエンジニアで、新刊『父が娘と語り尽くす 深く、わかりやすく、とんでもなく熱い テクノロジー全史』を上梓した礒津政明氏が、そんな人体の不思議について、父と娘（エナ）の対談形式で解説する。

ゲームアプリより軽い私たちの「設計図」

エナ あーもう、最悪！ また「ストレージの空き容量がありません」だって。

父 きっと、動画を撮りすぎたんじゃない？

エナ 推しのライブ配信を画面録画しまくったからなぁ……。アプリも消さなきゃ。このゲーム、3ギガもあるし。重すぎ！

父 ハハハ、現代人の悩みだね。でもエナ、知ってるかい？ エナ自身の「容量」は、そのゲームアプリよりも、はるかに小さいんだよ。

エナ は？ なに言ってんの？ 私の体重の話？ デリカシーなさすぎなんですけど！（怒）

父 違う違う、体重じゃない（笑）。エナという人間を形作る「設計図」のデータサイズの話さ。

エナ 人間の設計図？ ああ、生物で習った「DNA」ってやつ？

父 そう。「ヒトゲノム」だね。人間の体は約37兆個の細胞でできているんだけど、その細胞の核の中には、父親と母親から受け継いだDNAっていう長い長い「巻物」が入っている。

エナ たしか「二重らせん構造」ってやつだよね。

父 そうそう。このDNAには「A（アデニン）・T（チミン）・G（グアニン）・C（シトシン）」というたった4種類の文字（塩基）が並んでいる。これが、生命のプログラミングコードなんだ。AはTと、GはCとしかくっつかないというルールで、延々と30億文字も書き込まれているんだ。

エナ 30億文字！？ 気が遠くなりそう……。それって、ものすごいデータ量だよね？

超高性能なシステムが圧縮されている

父 そう思うでしょ？ でも、これをデジタルデータに換算してみるとわかるよ。4種類の文字（ATGC）は、デジタルでいう「2ビット（00、01、10、11）」で表現できる。30億文字×2ビット＝60億ビット。これをバイト（8ビット＝1バイト）に直すと……？

エナ えーっと……計算できない！ でも30億もあるなら、100テラバイトとか？

父 ブブー。正解は、たったの「約750MB」なんだよ。

エナ はあ！？ 750メガ？ ちょっと待って、ギガですらないの？ 私がさっき消そうとしたゲームアプリ（3GB）の4分の1ってこと？

父 そうなんだよ。昔の「CD-ROM」っていうディスク1枚分くらいしかない。映画一本の動画データよりも、エナ一人の設計図の方がはるかに軽いんだ。

エナ なんかショック……。私って、そんなにペラペラな存在だったの……？ もっと高画質で重厚な人間だと思ってたのに（笑）。

父 いや、逆に考えるんだよ。たった750MBの情報量で、こんなに複雑で、感情豊かで、生意気な（笑）人間を作り出せるんだよ？ 心臓を動かし、食べ物を消化し、ウイルスと戦い、恋をして涙を流す。この超高性能なシステムが、CD1枚分に圧縮されてる。生命の圧縮技術は、どんなIT企業も勝てない「神ワザ」だよ。

エナ む……まあ、言われてみれば。「コスパ最強」ってことか。

個性を生み出す「0.1％」の違い

父 そう。しかも面白いのが、人間とチンパンジーのデータの違い。見た目も知能もぜんぜん違うでしょ？ でも、DNAの配列を比べると、違いはわずか「1.2％」しかないんだよ。

エナ えっ、ほとんど一緒じゃん！ たった1％の違いで、片方はジャングルでバナナを食べてて、片方はスマホいじってるの？

父 そういうこと。そのわずか1.2％の中に、言葉を話したり、文明を作ったりする決定的な差が含まれているんだね。

エナ じゃあ、人間同士ならもっと似てるってこと？

父 もちろん。エナとパパ、あるいは地球の裏側に住んでいるまったく別の人種の人でも、DNAの「99.9％」は完全に同じ配列なんだ。

エナ 99.9％も？ パパと私がほぼ一緒とか、なんか嫌だなぁ（笑）。

父 ひどいこと言うなぁ（泣）。でも事実だ。人類はみんな、99.9％同じコピーなんだよ。

エナ じゃあ、なんで顔も性格もこんなに違うの？ 私はパパみたいに眉毛濃くないし！

父 ……それは、残りの「0.1％」のせいさ。このほんのわずかな差が、一重まぶたか二重まぶたか、お酒に強いか弱いかといった「個性」を生み出してる。

エナ へぇ〜……。「0.1％」が個性を決めてるんだ。

父 最近の研究では、この0.1％の違いを解析することで、「どんな病気になりやすいか」や「どんな薬が効きやすいか」までわかるようになってきた。これを「個別化医療（オーダーメイド医療）」って言うんだ。

エナ オーダーメイド医療？ 服みたいに？

父 そう。「あなたのDNAタイプだと、この抗がん剤は副作用が強いので、こっちの薬にしましょう」みたいに、一人ひとりの設計図に合わせて治療法を選ぶ時代がもう来てるんだよ。

エナ すごっ！ 運任せじゃなくて、データで決めるんだ。

人間の体には壮大な謎が隠されている

父 さらに不思議な話があるんだ。「ジャンクDNA」って知ってるかな？

エナ ジャンク？ ゴミってこと？

父 そう。ヒトゲノムの解読が進んだとき、科学者たちは驚いたんだ。遺伝子としてタンパク質を作る指令を出している部分は、全体のたった「2％」しかなかった。残りの98％は、なにをしているかわからない「意味のないゴミ（ジャンク）」だと思われていたんだ。

エナ 私の体の98％がゴミ？ さすがにそれは……。

父 でも最近の研究で、この「ゴミ」だと思われていた部分が、じつは遺伝子のスイッチをオン・オフする「司令塔」の役割をしていることがわかってきた。いわば、生命の「ダークマター（暗黒物質）」だね。まだ解明されていない謎が、僕らの体の中にはたくさん眠っているんだ。

エナ へぇ〜……。750MBの中に、そんな壮大な謎が隠されてるんだね。データとしては軽いけど、中身はやっぱり重いじゃん、私たち！

父 その通り。いまやそのデータは、ネットからダウンロードして解析できる時代なんだ。どうだろう？ テクノロジーの目で見ると、人間も「超精密なデジタルデバイス」に見えてこない？

エナ うん。なんか、自分の体を「アップグレード」したくなってきたかも（笑）。

