日銀を再占領せよ！一時は存亡の淵に立たされた「リフレ派」４人衆を陰で動かす経済閣僚の名前

リフレ派の復活

通常国会冒頭での衆院解散・総選挙という大博打に勝った高市早苗首相が長期政権化をうかがう中、首相の経済政策のブレーン役である「リフレ派４人衆」も活気づいている。

「財政拡張と緩和的な金融環境の維持こそが日本経済の成長力を底上げする」と唱える彼らは、積極財政派閣僚の筆頭格である城内実経済財政相（1989年外務省）と結託してサナエノミクスを操り、日銀を再び牛耳ることを目論んでいる。

「アベノミクス時代の栄光を再び！」。安倍晋三政権の継承を掲げる高市政権が昨秋発足すると、元内閣官房参与の本田悦郎氏（1978年旧大蔵省）や元日銀副総裁で学習院大名誉教授の岩田規久男氏らを中心とするリフレ派が再結集し、復活の狼煙を上げた。

メンバーのうち、前日銀副総裁の若田部昌澄早大教授と永濱利廣・第一生命経済研究所首席エコノミストは政府の経済財政諮問会議の民間議員に、元日銀審議委員の片岡剛士・ＰｗＣコンサルティングチーフエコノミストと、会田卓司・クレディ・アグリコル証券チーフエコノミストは高市首相が看板政策の「危機管理投資」を推進するために立ち上げた日本成長戦略会議の有識者委員にそれぞれ起用され、復権の足場を築いた。

これが「リフレ派４人衆」と呼ばれる面々である。「自民党内や霞が関への根回しも全くなく、首相と城内経済財政相の２人だけで人選した」（財務省筋）という。

積極的な財政政策や金融緩和で景気を過熱気味に保つことで高成長を目指す「高圧経済」がリフレ派の真髄。学界や官界で長らく「亜流」扱いされてきたが、2012年に「デフレ脱却」を看板にアベノミクスを推進する第二次安倍政権が登場すると、一躍脚光を浴びる存在となった。

本田氏らの指南の下、安倍氏は人事権を行使して日銀総裁の首を大胆な金融緩和を主張していた黒田東彦氏（1967年旧大蔵省）に挿げ替えた上、副総裁に「リフレ派の教祖」である岩田氏を起用。国債の爆買いなどを柱とする異次元緩和を推進させた。

脱アベノミクスを志向した岸田政権

金融政策を決める政策委員会（総裁、副総裁２人、民間出身の審議委員６人の計９人で構成）のメンバーには、本田氏の意向でリフレ派学者・エコノミストが次々と送り込まれた。岩田氏が副総裁の任期を満了すると、若田部氏が後を襲うなど「リフレ派による日銀占領」（元理事）さながらの光景が展開された。

だが、20年９月に安倍首相が退陣し、黒田日銀は異次元緩和を10年も続けながら、マンデートの「物価上昇率２％」目標を達成できなかった。金利の行き過ぎた抑圧は急激な円安という副作用を生み、異次元緩和の負の側面がクローズアップされた。この結果、リフレ派の発言力は著しく低下した。

脱アベノミクスを志向した岸田文雄政権は黒田総裁の後任に本流の経済学者、植田和男東大名誉教授を指名し、異次元緩和の手仕舞いと金融政策の正常化に大きくかじを切った。与党筋によると、岸田元首相は、安倍氏が推薦した永濱氏を審議委員にする人事も拒否したという。

22年７月に安倍氏が銃撃に斃れると、最大の政治的後ろ盾を失ったリフレ派は存亡の淵に立たされた。

ところが、高市政権の誕生で状況は一変。首相の著書『国力研究 日本列島を、強く豊かに。』（24年、産経新聞出版）の経済分野を執筆した本田氏らリフレ派は息を吹き返した。

言いたい放題の様相

経済財政諮問会議では、若田部氏が、長年、政府の財政健全化のシンボルとなってきた毎年度の政策経費を借金（国債）に頼らず賄うことを目指す「基礎的財政収支（プライマリー・バランス）の黒字化目標」について「デフレ時代の遺物。役割を終えた」と決めつけた。永濱氏も高市政権の積極財政への懸念から長期金利が上昇したことを「経済への悪影響を過度に心配するほどではない」と言い放った。

成長戦略会議メンバーの会田氏はマクロ経済学を都合よく解釈し、「財政出動で内需が拡大すれば金利が上昇し、円高になる」との独自論を主張。通貨の信認を毀損する財政拡張が物価高を助長する円安を招いていることなどどこ吹く風だ。片岡氏は「拙速な利上げはよくない」などと、金融正常化路線を進める植田日銀を牽制している。

まさに言いたい放題の様相だが、与党筋によると、リフレ派４人衆を陰で動かしているのは、「高市氏をしのぐゴリゴリの積極財政派」とされる城内経済財政相だという。

城内氏は22年から自民党の「責任ある積極財政を推進する議員連盟」の顧問を務め、財務省や党内財政規律派議員の主張に不満を持つ中堅・若手議員らを糾合。25年の自民党総裁選ではこの議連の存在が高市氏勝利の原動力の一つともなっただけに、首相に対して甚大な影響力を持っている。

リフレ派４人衆を経済財政諮問会議や成長戦略会議のメンバーに招いたことについて、財務省幹部は「インフレ局面で財政拡張や金融緩和を唱える筋悪の学者やエコノミストを要職に起用するとは、経済音痴も甚だしい」と批判したが、蟷螂の斧の感が否めない。

続く後編記事『「ポスト植田」最有力に病気が発覚…日銀再占領を企む「リフレ派」重鎮が日銀総裁に据えたい経済学者の実名』では、リフレ派の最終目的を詳述する。

