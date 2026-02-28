【埼玉・蕨市】日本で一人だけの「共産党員の市長」がいた…自民党が束になっても勝てず、20年間も君臨する「納得の理由」

埼玉県蕨市。面積が「日本一小さい市」として知られる自治体には、全国でも異彩を放つ政治家がいる。日本共産党員でありながら、市長として5期20年の長期政権を築き上げている頼高英雄氏（62歳）だ。党勢の衰退が指摘される共産党にあって、頼高氏は自民・公明が総力を挙げて送り込む刺客をことごとく返り討ちにしてきた。歴史的に「保守の地盤」で、「赤い市長」はなぜ無敵を誇るのか。全国唯一の共産党籍を持つ市長の強さの秘密に迫る――。

初当選以来、朝6時半から「辻立ち」

2月18日（水）、午前7時。JR蕨駅西口の駅頭には、寒風を切り裂くような張りのある声が響いていた。

「ご出勤ご通学の皆さん、おはようございます。市長の頼高英雄でございます」

2007年の初当選以来、欠かさず続けている月一回の「辻立ち」だ。

この日は、午前6時30分から支援者らと共に市政報告を記したチラシを配り、午前7時からは「行ってらっしゃい」と掛け声を挟みながら、終始にこやかな笑顔で演説を続ける。途中、市民が「頑張ってください」と駆け寄ると、グータッチで応じる場面もあった。

特筆すべきは、その圧倒的な「演説の巧みさだ」だ。すぐ近くでは「日本人ファースト」と書かれたタスキを身に着けた右派団体の関係者が辻立ちしていたが、駅前の空気を支配していたのは、頼高氏の柔和な笑顔とよどみない演説だった。保守系の市議関係者A氏が明かす。

「頼高さんはとにかく弁が立つが、それだけではない。常にニコニコしており、市長然とした威圧感がない。誰とでも気さくに話せるキャラクターで、市民からの人気は高い」

自民党vs.共産党の「20年戦争」

2023年の市長選で、5選を決めた頼高氏は、自民、公明、維新、連合埼玉が支援した対立候補に、約4000票の差をつけて勝利した。前出のA氏が振り返る。

「頼高さんの前任で8期32年務めた田中啓一さんは自民党。その息子である衆議院議員の田中良生さんは地元で盤石の強さを誇る。蕨は歴史的に保守の街であり、共産党が特別根付いている自治体ではない。

市議会も保守系が多数派。ところが、市長選になると、『自公対共産』『保守対共産』という争いにならない。頼高さんは保守層も巻き込んだ幅広い支持を得ている。長年、『打倒頼高！』としてやってきたが、勝てそうで勝てないのが実態。頼高市長は強い。こう言わざるを得ない」

A氏は「強さの源泉には地道な活動がある。異常なほどマメ。そして腰が低い」と舌を巻く。

「頼高さんは、蕨市内にある37の町会すべての新年会に顔を出します。それだけではなく、盆踊りや運動会など人が集まる行事があれば、必ず顔を出す。そして、年末の防犯パトロールにも参加する。蕨市の面積は約5平方キロメートル。『日本一小さな市』ゆえ、こうした地元回りを可能にしている面もあるが、誰もが真似をできるわけではない。

しかも、新年会の席では出席者全員にお酌して回る。挨拶してすぐ帰る議員が多い中、あの人は最初から最後までいる。町会の用意したお酒で、お酌をして回るんだから、ちゃっかりしている（笑）。しかも、『○○さん』と名前をつけて人に声をかける。驚異的な記憶力で、一度会った人の名前は忘れません。名前を覚えられていることに、年寄りは弱いものです。『市長はいい人だ』とコロリと参ってしまうんです」

口癖は「私は市民党です」

そんな頼高氏の経歴を見てみよう。蕨出身で、高校卒業後は、埼玉大学に進学。在学中に日本共産党に入党した。卒業後はIT会社に勤務。共産党市議だった父・頼高久夫氏が県議選に出馬したことを受け、その後継として1991年、27歳で市議に当選して3期務めた。その後、2度の市長選で敗れ、2007年、3度目の挑戦で念願の市長の座に。市議時代は共産党市議団に所属したが、市長選には無所属で出馬した。別の市議関係者B氏が続ける。

「選挙には無所属で出ていますが、生粋の共産党員です。党員の減少や高齢化による退潮傾向が進む中、共産党籍を持つ全国で唯一の現職市長であり、『代々木の本部』からも守られています。選挙になれば、共産党が全面的にバックアップしています。過去には『共産党市長のもとではやっていけない』と反発して市役所を去った職員もいました」

もっとも、頼高氏自身は共産党色を意図的に抑える戦略をとっているという。

「市長の口癖は『私は市民党です』。党のシンボルカラーである『赤』ではなく、爽やかな『水色』をイメージカラーに採用。憲法改正や防衛費といった党本来のイデオロギーが出る問題には一切触れません。また、共産党議員の応援演説も一切しません。市民の間では彼が共産党員だと気づかずに支持している者も少なくない」（同前）

「共産党アレルギー」が消えた意外な要因

外国人住民が増えている埼玉南部では、排外主義的思想を打ち出す右派勢力が精力的に活動しており、戸田市議で日本大和党の党首を務める河合悠祐氏らは盛んに「蕨市長は共産党！」と訴えている。だが、30代の市民は次のように吐露する。

「自宅のポストには『外国人問題が起きているのは多文化共生を進める左派思想の政治家の責任』『共産主義を掲げる政党は左翼思想です』などと書かれたチラシが入っています。でも、共産党の何が悪いのか。正直ピンとこない。市長の施策により、学校のトイレはすべて改修されました。医療費も中学校卒業まで無償化されています。子育て世代からは支持されていると思います」

前出の市議関係者B氏は、ため息交じりにこう漏らす。

「若い世代は共産党アレルギーがなくなってきています。むしろ、共産党よりも、とんがった主張をする党が出てきていますからね。過去の政党イメージが障壁にならなくなっていることも幅広い支持を得る要因になっています」

後編記事『「敵ながら隙がない…」「蕨の赤い市長」自民候補を全て返り討ちにした、全国唯一の「共産党市長」の「意外な素顔」』につづく。

【つづきを読む】「敵ながら隙がない…」「蕨の赤い市長」自民候補を全て返り討ちにした、全国唯一の「共産党市長」の「意外な素顔」