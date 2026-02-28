テカり、乾燥、毛穴が気になるなら…コスメマニアが激推しする「ハイテク新作ベースアイテム」

美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第43回は、この春新たに登場する新作ベースメイクコスメから推したちをご紹介します！

希望別！ なりたい肌に近づける、 ハイテク新作ベースアイテム

みなさま2026年、すでに2月となりましたがいかがお過ごしでしょうか？ 新年早々に1月分が更新出来なかったため、今月2回分をドドンとお届けしようと思っておりましたが、もう2月も終わりそうです（汗）。今回は、この春登場のすばらしき新作ベースアイテムにフォーカス。理想の肌に近づくための名品たちがを味方に、毎日気持ちの上がる肌を手に入れて下さい。

テカリたくない人は、YSLの“見えない”ひんやりクッションでさらすべ肌に

サンローランのクッションといえば、アンクル ド ポー ルクッションという名品ファンデーションがあるのですが、こちらは同じ形状でパッケージが水色なのがまず可愛い。そして開けると中の見た目は真っ白で、つけると透明という新感覚なアイテムが誕生しました！ 透明なのには理由があって、こちらはみずみずしいウォータリーテクスチャー。カテゴリーとしては「お直し」クッションパウダーとあるのですが、メイク直しに使うだけでなく、下地としても優秀すぎて、私はもっぱら後者の使用方法で愛用中です。

肌にのせるとひんやり感と一緒にジュワッとウォータリーな感触が。肌の色は変えないのですが、見えない膜で毛穴をカバーし、さらっさらな土台に整えてくれるんです。よくある毛穴消しアイテムはシリコン系が割とメジャーですが、これは厚ぼったさがないのでズレたりしません。その上に薄くファンデーションをポンポンと広げるだけで、毛穴のない素肌のような仕上がりを叶えてくれるだけでなく、とにかくテカリにくい！ 長時間さらすべ肌をキープしてくれるので、夕方鏡を見た時におどろいたほど。もちろんメイクが崩れたら、軽くティッシュで押さえた上からタップするようになじませると一気にサラッと肌が復活します。

これからまた春夏がやってきますが、瞬間的にひんやり感を楽しめるのも頼もしい。メントールとかではないので、刺激が気になる人にもおすすめです。

潤いを感じる幸福感たっぷりなつや肌にしたいなら、クラランスの名品美容液ファンデ

美容好きの中では知らない人はいないほど、超HIT製品のダブルセーラム。初代から約40年の歴史を持つエイジングケア美容液で、水溶性と油溶性の二層式を確立させたパイオニア的存在でもあります。数度のアップデートを繰り返しながら、9代目となる現在も数々のアワードを受賞するほどの人気ぶり。かく言うわたしも、約20年前に初めて使って、明らかに肌の調子が良くなりそこから虜に！ 今も毎日のケアのスタメン中のスタメンです。

そんな愛するダブルセーラムから、ファンデーションが誕生すると聞いてかなりテンションがあがったほど！ こちらは輝きやツヤに特化しているそう。ボトル向かって左がリキッドファンデーションのカラーフェーズで、右側は美容液であるセラムフェーズ。こちらは肌表面をなめらかに整えるパパインを主軸に、二層合わせて計14種類のスキンケア成分が配合されているんです。使用量の調整が可能なダイヤル式のポンプを押すと2：1の割合で出てきて、混ぜるように塗布するだけでOK。想像よりもカバー力もあって、ピン！ と張ったようなツヤ感が生まれます。

同時発売のブラシを使って、上に上にと引き上げるように、まさにカッサ感覚で使用するのがオススメなんだそう。実際にその塗り方をすると、リフトアップしたような仕上がりになって感動しました。使い続けるほどに肌のエイジングサインが目立たなくなるという嬉しい効果も。革命的なファンデーション、ぜひお試しを！

0.02mmの肌の角層を保湿して崩さない！ プリマヴィスタの高機能下地

日によって、メイクノリの良し悪しってありますよね？ 睡眠不足もそうですし、体調にも左右されたり、季節の変わり目なんてかなり感じます。無理やり取り急ぎの保湿をしてファンデーションを塗っても、肌がガッサガサ……なんてこともあります。そして、時間が経ってから気づくと皮脂と混ざって毛穴落ちやら地割れやらで、乾燥してるかオイリーなのか分かんないような状態にも！

そこで、この春プリマヴィスタから登場する下地の威力を実感するわけです。崩れの原因の1つになるのが肌表面の角層の乱れなのですが、0.02mmと超ごく薄。ここが乱れることでファンデーションがムラづきしたり、内側の潤いが逃げてしまったりするのですが、この新作下地は水分を補給しながら、肌表面を滑らかに整える密着補水膜を形成してくれるのだそう！

乱れた肌もつるんと見せつつ乾燥も防いでくれるというミラクルな下地は、一度使ってみて1日中メイクしたてのようなフレッシュな仕上がりが続いて感動！ ほんのり淡いベージュトーンで肌ノイズの補正もしてくれるところもお気に入りです。乾燥しやすい人やメイクノリの悪いと感じている人におすすめです！

まさにアプリのフィルター加工級！ Pytのパウダーで韓国アイドル風すりガラス肌に

昨年の6月にデビューした『Pyt（ピュット）』は、韓国のメイクアップアーティスト・ダソムさんがプロデュースするコスメブランド。人気K-POPアイドルグループのLE SSERAFIMやTWICEのビジュアルを手がけていることでも有名で、ご本人もアイドル級の可愛さ！ そんなダソムさんが現場で得た経験や技術をプロダクトに落とし込んだ、まさに一歩先の可愛いを叶えるアイテムが揃います。

既にティントリップやチーク、グリッターライナーなども人気ですが、春登場するのがベースアイテム。リキッドファンデーションとパウダーが同時発売されるのですが、個人的に刺さったのがこちらのプレストパウダーなんです。

ベースアイテムのコンセプトは“崩れないこと”なんだそうですが、このプレストパウダー、めちゃくちゃ粒子が細かくて肌の凹凸が一瞬にして無くなるんです。しかも、血管が透けそうなほど冴える透明感が！ 余分な皮脂を抑えてくれるのでサラサラ肌が持続するんですが、その塩梅が程よくて、きしんだり粉浮きしたり、乾燥感が皆無！ さらに、個人的に仕切りが透明フィルムじゃなくプラの蓋状なのがお気に入り。韓国コスメに多いこの仕様、もっと増えたらいいのになと思ってます。

ダソムさんのおすすめは、Tゾーンと目頭下のあたり、小鼻脇、アゴのテカりやすいところに薄くのせる方法。広範囲にのせると崩れの原因になりやすいのだそう。ぜひお試しを！

