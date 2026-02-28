アリサ・リュウ、坂本花織らが変えた!　小児精神科医が語る、女子フィギュア「少女を削る時代」の終焉

さまざまな感動を呼んだミラノ・コルティナ五輪が終わった。

中でもフィギュアスケートは、団体の銀メダルからスタートし、男子シングルでは鍵山優真選手の北京冬季五輪に続く２大会連続の銀メダル、佐藤駿選手の銅メダルを獲得し、ペアでは、ショートでの想定外のミスからのフリーでの、りゅうペアの感動的な大逆転で沸かせた。女子シングルでは、若手の千葉百音選手、中井亜美選手（銅メダル）の素晴らしい活躍、現役最後の演技となった坂本花織選手（銀メダル）の万感の思いを詰め込んだ演技に多くの人が涙した。そして、女子シングル・金メダルになったアリサ・リュウ選手の演技や振る舞いは、フィギュアスケートの「あり方」を変えてしまうような勢いがあった。

「何と言っても、フィギュアスケートを取り巻く空気が団体から最後の女子シングルに至るまでずっとポジティブだったと感じました。競技とは何か、競技者とは何かを改めて考え、とてもしあわせな気持ちになる大会でした」

そう語るのは、自らも高校時代までフィギュアスケートに興じ、今も無類のフィギュアスケートファンで、『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』などの著書があるハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんだ。

金メダルを獲得したアリサ・リュウ選手、ショートの演技でうまくいかず13位になりながらもフリーで5位まで浮上したアメリカ代表のアンバー・グレン選手。そして、強さと笑顔で自分自身だけでなく、日本選手たちも牽引した坂本花織選手の3名について考えながら、変化しつつあるフィギュアスケートについて前後編で内田さんが寄稿する。前編では、これまでのフィギュアスケート界に新しいカタチを魅せたアリサ・リュウ選手についてお伝えする。

少女を削る時代は終わった

過去のオリンピックでの女子フィギュアを振り返ると、あるときから「より若く、より軽く、 より回転を増やす」という方向へと加速しました。

女子における4回転ジャンプの成功は、身体の軽さや、重心が中心からずれない凹凸のないボディライン……いわゆる未成熟な体型が有利に働く側面がありました。そのため、思春期前後の少女たちが国際舞台の中心に立つ構造が生まれていきました。

けれど、問題は数字として示される「若さ」や「体重」だけではありませんでした。

国際舞台に立つ少女たちが、自分の進路や身体について、自分自身で決めるという十分な「自己決定権」を持たない環境に置かれていたことです。

さらに、組織的なドーピング問題が明らかになり、五輪での参加形態が制限される事態にまで発展し、未成年のトップ選手が禁止薬物で陽性となる出来事も起きたのです。この件から、競技年齢の在り方が国際的に議論されることになり、その結果、国際スケート連盟（ISU）はシニア大会（五輪、世界選手権など）の出場年齢制限を15歳→17歳へと段階的に引き上げました。今回のミラノ・コルティナ五輪では17歳以下の選手は出場していません。

これらはフィギュアスケート界としては、非常に重い出来事でした。しかし、同時に競技文化を問い直す契機にもなりました。

ここで強く伝えたいのは、私は4回転時代に競技者として生きた少女たちの努力と覚悟を、心から尊敬しているということです。彼女たちは誰よりも練習し、誰よりも自分を追い込み、誰よりも勝利を願っていました。指導者に言われたことを忠実にこなし、極限まで努力を重ねていた。ただ、その多くの選手が未成年でした。

医療、栄養管理、トレーニング方法、試合への出場判断。それらの最終決定権を、10代の若い選手が自主的に持たされることはほとんどありません。自分の身体をどう扱うか、どこまで負荷をかけるか、どのリスクを受け入れるか……。それを選べない環境にいた少女たちに、責任はありません。責任の所在は、「勝利」という成果を最優先し、その過程を問い直さなかった大人たちの側にあります。

出場年齢制限の引き上げは、単に公平性のためだけではなく、 選手がより成熟した段階で自分の意思を持てるようにするための一歩でもあります。参加資格や監視体制の強化も、「勝つためなら何でも許される」という文化からの転換を意味しています。

繰り返しますが、この変化は、痛みを伴いました。その痛みの中心にいた少女たちには、敬意しかありません。彼女たちの努力があったからこそ、競技のあり方を見つめ直すことができ、私たちはより健やかな競技文化を語ることができています。私たちは、彼女たちを称えながら、同時に、同じ構造を繰り返さない未来を選ぶことができます。

そして今回のミラノ・コルティナ五輪は、「若さ」や「軽さ」ではなく、自分の意思を持った成熟した選手たちが頂点に立つ時代が、確実に始まっていることを示しているように私は感じたのです。

アリサ・リュウが16歳で「壊したもの」

「より若く、より軽く、 より回転を増やす」「女子でも4回転」……そんな競技環境のただ中で、アリサ・リュウは思春期を過ごし、16歳でリンクを離れました。

それは「才能を手放す」決断ではありませんでした。むしろ、自分の人生のハンドルを一度、自分の手に取り戻す選択だったのだと思います。

アリサは13歳で全米選手権を制し、女子では成功者が限られているトリプルアクセルを武器に一躍脚光を浴びました。「天才少女」と呼ばれ、中国から亡命したシングルファーザーが卵子ドナーと代理母出産で生まれた5人の子どもを育てるというユニークな家庭環境も含めてメディアの関心を集めたのです。

やがてアリサは、少女たちの4回転時代を担う“国の希望”という物語まで背負う存在になっていきました。16歳で北京五輪に出場し、世界選手権で表彰台に立つ。誰もがアリサの競技人生は「ここからが本番」と期待していた矢先の引退表明でした。

「電撃引退」

「もったいない」

「なぜ今なのか」

驚きと惜しむ声、そして、彼女への批判、父親への批判、連盟への批判も向けられました。

私も衝撃を受けました。 けれど同時に、こうも感じたのです。思春期の真っ最中である16歳で、身体の変化も経験しながらも、常に結果を求められ、“希望”という重圧を背負い続ける……。 その中で、アリサ自身、どれほど「自分のために選ぶ」余白があったのだろうか、と。

彼女はSNSにこう記しました。

「普通の高校生活を送りたい」

その言葉は、逃避ではなく、 「一度、競技から距離を取り、自分の人生を確かめたい」という率直な意思の表明に聞こえました。

「ギフテッド」の檻から飛び出す勇気

アリサは、自身がADHDであることをカミングアウトしています。ADHDは、注意欠如・多動症と呼ばれ、神経発達症（※1）のひとつで、不注意・多動性・衝動性と言った特性があります。アリサ自身、高校時代には「未提出の課題が148個あった」と笑いながら語ったこともありました。それと同時に、脳の情報処理のスタイルが、多数派とは少し違うということも話しています。一例をあげるとこんなことです。

「未知の状況にワクワクすること」

「好きなことには、驚くほど集中できること」

「新しい挑戦に心が躍ること」

私は児童精神科医として、長年多くのADHDなどを含む神経多様性（※2）を持つ子どもたちを診てきました。特性は多様でひとつのケースに当てはまらないことが多いですが、診てきた中で感じるのは、

「あなたは才能がある」

「あなたならできる」

「もったいない」

という言葉が、いつの間にか下記のように変換されていくことがあります。

「期待に応え続けなければならない」

「才能のある人は努力をやめてはいけない」

「成果を出し続けることが自分の価値」

“励まし”の言葉はプレッシャーとなってしまうのです。こういった状況は特に女の子の場合に多い印象です。

アリサのように、さまざまな成功や達成を成し遂げた神経多様性を持つ女性は、俗に「ギフテッド」と呼ばれたりしますが、完璧主義や過剰な自己圧力、人に合わせすぎる傾向を持っていて、自分の限界を無視して行動しがちです。

こういった傾向は、外からは「努力家」「自律的」と見え、それ自体は間違った判断ではありません。ですが本人の中では、常に自分を追い立て、自分が望むことを後回しにします。さらに、集中力のパワーは驚くべきものなのですが、そこに到達するのに時間がかかることが多く、そこにも自己嫌悪や「結果を出せなかったらどうしよう」という不安に苛まれます。自分自身を追い込む気持ちや不安は誰もが持つものですが、神経多様性を持つ女性はより強く出る傾向があります。

そして、アリサは北京五輪を終えた16歳のとき、「ギフテッド」という檻から飛び出す選択をしたのです。

燃え尽きるまで走り続けるのではなく、 「一度止まる」を選ぶことは勇気がいる出来事だったかもしれません。周囲から「もっと頑張れたはず」と言われても「才能があるのに」と惜しまれても、 彼女は自分の感覚を信じました。

アリサの過去の選択について、一部メディアや心ないSNSコメントでは「身勝手」「自己破壊」と言われたりしましたが、本来はそうではありませんでした。むしろ、「勇気のある自己保存」だったのです。彼女の脳の特性である「新しさを楽しみ、好きなことに深く没頭できる気質」は、「心を殺してやり続ける」一本道ではなく、「一度離れて、選び直す」という発想を可能にしたのかもしれません。

もちろん、これは小児精神科医である私の推測に過ぎません。けれど少なくとも言えるのは、彼女は“才能を他人に証明し続ける人生”よりも、 “自分が納得できる人生”を選んだということです。

※1：神経発達症：生まれながらの脳の働き方の違いによる疾患の名称。以前は発達障害と呼ばれていたが、新たな名称に変更になった。主な疾患に自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、学習障害（LD）などがある。

※2：神経多様性：ニューロダイバーシティ（Neurodiversity、神経多様性）とは、Neuro（脳・神経）とDiversity（多様性）という2つの言葉が組み合わされて生まれた、「脳や神経、それに由来する個人レベルでのさまざまな特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこう」という考え方であり、特に、自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、学習障害（LD）といった神経発達症において生じる現象を、能力の欠如や優劣ではなく、『人間のゲノムの自然で正常な変異』として捉える概念。（経済産業省サイト内：ニューロダイバーシティとはより改編）

離れて見えてきたもの

引退後、彼女は一度もスケート靴を履いていなかったといいます。実家に置いたままになっていた靴を取り出し、近所のリンクに立ったとき、かつてとは違う感覚があったと言います。結果を出すためではなく、ただ滑ることそのものが楽しい。この感覚を大切にしながら滑ることができたら、自分を表現できるかもしれない。

その感覚に正直に従い、彼女はかつてのコーチに 「もう一度やってみたい」と連絡をしましたが、コーチもびっくりして、一回電話を切ったといいます。そのとき2024年。その後、2025年の世界選手権で優勝し、2026年のミラノ・コルティナ五輪でオリンピックチャンピオンになると、誰が予想できたことでしょうか。

そして、19歳で戻ってきた彼女は、以前とはまったく違っていました。

復帰後のインタビューで「何を食べていいか、食べてはいけないかを誰かに決められるような生活は送らない」と語った彼女は、食事だけでなく、音楽も、練習方法も、衣装も、「すべて自分で決める」ことを徹底しました。

ショートプログラムで選んだのは、アイスランド出身のシンガーソングライター、レイヴェイの『Promise』。

“私たちの関係を『何か』と形にするのは難しかったけれど

『なんでもない』ものになるのはもっと苦しかった”

レイヴェイの『Promise』より(翻訳は内田舞さん）

彼女が、このラブソングの歌詞を自分とスケートとの関係に重ねていたことは、ファンには明らかでした。

断ち切ることでも、依存することでもなく、自分で選び直した関係を表現した彼女の’演技は、誰かのスタイルをなぞったものではありませんでした。「私がこれでいい」と、自分自身が何者であるかを表現している滑りです。私は復帰後のアリサの演技を見たとき、自然と涙が溢れました。

また、インタビューで「世界選手権優勝後のオリンピックは金メダルのプレッシャーを感じないのですか？」と聞かれたときの回答が印象的でした。

「自分のことをアーティストだと思っています。例えば、歌手は何回もコンサートをするけれど、それは大会ではない。私たちスケーターも一人ひとりが独立したアーティストであって、私は他のスケーターのことを、何かを奪い合う、あるいは競うような関係性の人だとは思えない。だから、一度大会で優勝したからといって、次も優勝しなければ、というようなプレッシャーは感じない」

「アーティスト」と自分を表現する復帰後の彼女は、外見も含めて“枠”に収まりません。

縞模様の特徴的な髪型。 自らデザインした衣装。歯茎のピアスを見せる媚びない笑顔。それは単なるスタイルの問題ではありません。「私は私である」という明確な姿勢。誰かにとっての理想の女子選手の姿ではなく、自分が納得できる在り方で、堂々とリンクに立つ。そしてその姿で、金メダルを獲得した。

彼女が壊したのは、自分のキャリアの物語ではありません。

“こうあるべき”と女子フィギュアスケートに長くまとわりついていた無言の圧力や前提そのものだったのかもしれません。

◇後編では、アンバー・グレン選手と坂本花織選手からこれからのフィギュアスケートについて引き続き内田さんが寄稿する。

【後編】「生理のつらさ」語った26歳アンバー・グレンや坂本花織から精神科医が分析する女子フィギュアの「大きな変化」