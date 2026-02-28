外出先で「お母さん幸せだね」と言われた女性。それでも夫に家事を時給にして請求した原因

2015年、XがまだTwitterという名だった時期に、深谷かほるさんの投稿から生まれた漫画『夜廻り猫』。涙の匂いをたどって歩く猫（遠藤平蔵）が、人や猫、犬などにそっと寄り添う物語だ。この作品の魅力の一つとも言えるのが、いじめや貧困、夫婦問題など現実でも起こる出来事を題材に取り上げている点だろう。だからこそ読者は登場人物に自らを投影し、孤独や傷ついた心を癒すことができるのではないだろうか。

今回は、赤ちゃんを育てる共働き夫婦のエピソードを紹介する。

「お母さん幸せだね！」

休日の商店街だろうか。赤ちゃんを抱く夫と、その隣でベビーカーを押す女性の姿がある。歩いていた二人に、八百屋の主人が話しかけた。

「お父さん 偉いねぇ いつもダッコで」

「お母さん幸せだね！お父さんがこんなイクメンで」

「感謝しなきゃ」

夫が笑顔で「いやあ自分の子ですから」と応じる傍ら、女性の表情がどこか浮かない。何か不満でもあるのだろうかーー。

323話「話せばわかる？」

八百屋の主人に話しかけられた後、女性は夫に話しかける。

「男の人は午後から1時間ダッコしただけで褒められるんだなー」

彼女の言葉からは、午前中の家事や育児を一手に担っていた様子が窺える。もしかしたら夫が動き出したのは、午後になってからだったのかもしれない。

そこで夫は彼女にこう言い放った。

「褒められたくて育児してんの？」

彼女はひと言も「褒めてほしい」とは言っていない。夫の言葉が引き金になったのだろうか、その晩彼女は机に向かい、黙々と作業をしていた。

そこに涙の匂いを嗅ぎつけた夜廻り猫・遠藤平蔵が現れ、事情を尋ねた。すると彼女は平蔵に過去1ヶ月の家事育児の時間をまとめたグラフを作っていると説明する。

そのグラフには、自分の平均睡眠時間は3時間、夫は9時間。共働きであるにもかかわらず、家事育児の8割を担っていることが数字で示されていた。

「私の超過労働分はお金に換算して請求してやる！

時給千円で！」

すると平蔵は、彼女の提案を真っ向から否定した。

「それは駄目だ」

安すぎる

なぜ平蔵が否定したのか。理由は明らかだった。

「安すぎる」

ここに厚生労働省が発表した「和7年度地域別最低賃金の全国一覧」がある。どの都道府県でも時給1000円を超えている。

この金額はあくまでも“最低”賃金にすぎない。公益社団法人全国保育サービス協会が令和3年に公表したデータによれば、ベビーシッターの平均利用料金は1時間あたり2000円を超えている。早朝や深夜であれば、割増料金も加算されるはずだ。しかもこの女性の場合、子どもの世話だけでなく、食事や掃除といった家事も担っている。平蔵が「安すぎる」と断言したのも当然だろう。

家事や育児の時間を見直すということ

「安すぎる」と平蔵に背中を押され、女性は後日、夫にグラフを見せながら言った。

「私の超過労働分152時間

時給4千円で60万8千円請求します」

ここでさらに、興味深いデータを紹介したい。内閣府の男女共同参画局の『令和5年版 男女共同参画白書』に記載された「平日の生活時間（24時間）」を示した図表だ。この図表からは、6歳未満の子を持つ共働き世帯では、家事や育児は妻、仕事は夫に大きく偏っている現状が見えてくる。女性の家事と育児の重さは明らかだが、一方で見えてきたのが、平日の大半を「仕事」に費やす男性の姿だ。緑色で示された「仕事」のボリュームがおあまりにも大きく、バランスの悪さが窺える。

それは果たして健全な姿なのだろうか。仕事には報酬や評価がある。それがやりがいにつながるかもしれない。しかし、家族と食卓を囲む時間や、作った料理を誰かに「美味しい」と言われる喜び、子どもの成長の瞬間をともに過ごす機会を失っていることにもなりかねない。

家事育児のバランスを見直すということは、女性の負担を減らすためだけではない。男性自身の人生も豊かにする一歩になるはずだ。“イクメン”という言葉が完全に使われることがなくなるその日こそ、バランスが整った社会なのかもしれない。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、旧Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

