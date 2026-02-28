キャメロンの“謎パター”で浮上 下家秀琉が狙う全英切符
＜ニュージーランドオープン 2日日◇27日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞昨季の「バンテリン東海クラシック」でツアー初優勝を挙げた下家秀琉（しもけ・すぐる）が、“謎のパター”を武器に上位争いへ浮上した。
【写真】これがキャメロンの“謎パター”だ！
この日のホールアウトは現地時間午後8時30分。悪天候で第1ラウンドの開始が3時間遅れ、第2ラウンドのスタートは午後3時31分となった。日没が遅いニュージーランドならではの進行だ。「こんなに遅い時間は初めて。でも朝はゆっくりできたし、きのうより天気も良かった」とプレーへの影響はなく、2日目は6バーディ・1ボギーの「66」。40位タイから暫定18位タイへ順位を上げた。「（ショットの調子は）全然良くないんですけど、パターが謎に入って。普段外す距離が入ってしのいでいる感じです」。リマーカブルCの最終9番パー3では約1メートルのパーパットを外したものの、この2日間は2〜3メートルのパットが面白いように決まった。要因はオフに出会った一本にある。「オフの時にめっちゃ入るパターがあって。それを試合でも使っていて、勝手に入るんです。合っているのかなって思います」初優勝時はスコッティキャメロンのブレード型「タイムレス」を使用していたが、今週は同ブランドのマレット型だ。黒いヘッドにクランクネック、ソールはシルバー。目立った刻印はなく、まさに謎のパターだ。ただ、よく見ると小さく『SCOTTY CAMERON P5・SSS』と刻まれている。かつて松山英樹も同形状のGSS素材のヘッドを使用していた。今大会に参戦した目的は明確だ。有資格者を除く最上位者1人に「全英オープン」出場権が付与される。「それを目的に来たので頑張りたい。チャンスはあると思う」。現在首位との差は6打。残り2日間、謎パターと主に全英行きの切符を狙う。今回ニュージーランドに来た明確な理由がある。有資格者を除く最上位者1名に海外メジャー「全英オープン」の出場権が付与される。「それを目的に来たんで、がんばりたいです。チャンスはあると思うので」。現在首位との差は6打。残り2日間、謎に入るパターとともに全英行きの切符を狙う。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュージーランドOP リーダーボード
日本での使用者3人!? キャメロンの謎パターは“超激レア”だった≪写真≫
松山英樹の“ブラック・キャメロン”が超かっこいい件≪写真≫
国内男子ツアー 2026年開催日程
下家秀琉 プロフィール＆成績
【写真】これがキャメロンの“謎パター”だ！
この日のホールアウトは現地時間午後8時30分。悪天候で第1ラウンドの開始が3時間遅れ、第2ラウンドのスタートは午後3時31分となった。日没が遅いニュージーランドならではの進行だ。「こんなに遅い時間は初めて。でも朝はゆっくりできたし、きのうより天気も良かった」とプレーへの影響はなく、2日目は6バーディ・1ボギーの「66」。40位タイから暫定18位タイへ順位を上げた。「（ショットの調子は）全然良くないんですけど、パターが謎に入って。普段外す距離が入ってしのいでいる感じです」。リマーカブルCの最終9番パー3では約1メートルのパーパットを外したものの、この2日間は2〜3メートルのパットが面白いように決まった。要因はオフに出会った一本にある。「オフの時にめっちゃ入るパターがあって。それを試合でも使っていて、勝手に入るんです。合っているのかなって思います」初優勝時はスコッティキャメロンのブレード型「タイムレス」を使用していたが、今週は同ブランドのマレット型だ。黒いヘッドにクランクネック、ソールはシルバー。目立った刻印はなく、まさに謎のパターだ。ただ、よく見ると小さく『SCOTTY CAMERON P5・SSS』と刻まれている。かつて松山英樹も同形状のGSS素材のヘッドを使用していた。今大会に参戦した目的は明確だ。有資格者を除く最上位者1人に「全英オープン」出場権が付与される。「それを目的に来たので頑張りたい。チャンスはあると思う」。現在首位との差は6打。残り2日間、謎パターと主に全英行きの切符を狙う。今回ニュージーランドに来た明確な理由がある。有資格者を除く最上位者1名に海外メジャー「全英オープン」の出場権が付与される。「それを目的に来たんで、がんばりたいです。チャンスはあると思うので」。現在首位との差は6打。残り2日間、謎に入るパターとともに全英行きの切符を狙う。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュージーランドOP リーダーボード
日本での使用者3人!? キャメロンの謎パターは“超激レア”だった≪写真≫
松山英樹の“ブラック・キャメロン”が超かっこいい件≪写真≫
国内男子ツアー 2026年開催日程
下家秀琉 プロフィール＆成績