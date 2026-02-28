日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが春季キャンプで対談し、迫るWBCのオーダーについて話題となりました。

阿部監督は現役時代、WBCには2009年と2013年の2大会に出場し、2009年は世界一も経験。そんな世界も経験をした阿部監督に聞く侍ジャパンのオーダー。悩みながらも考えてくれました。

阿部監督が選ぶ侍オーダー

1）大谷翔平

2）森下翔太

3）佐藤輝明

4）鈴木誠也

5）村上宗隆

6）岡本和真

7）牧秀悟

8）坂本誠志郎

9）小園海斗

阿部監督は「ガチガチに打て！」とのこと。「とにかく打ちましょう！相手にもよるんですけど、やっぱ足使える牧原大成くんがいるので。例えばクイックが遅いピッチャーだとか、もちろん多分終盤の代走要員で一人は置いておかなくちゃいけないのでって考えた時に、足を使えるんだったらどこかに周東くん入れたりとかね」と説明を加えます。

これに由伸さんも「そうだよね。周東と牧原二人はやっぱりちょっと終盤にね。ここぞの場面で使いたいかなというのはこのメンバーでいくとねって感じだよね」とうなずきます。

一方で悩んだのが外野手。阿部監督は、「近ちゃん(近藤健介)がDHで使えないんですもんね。代打の切り札・・・。ちょっとこれ。野手ちょっと豪華すぎますね。難しい」と首をひねりました。

また3番・佐藤輝明選手には「やっぱり今いいバッターですから、早い段階で回していくという方がいいのかなと」と説明。中央大学の後輩である森下翔太選手と牧秀悟選手には、「後輩びいきになっちゃって」と笑顔。

由伸さんは「でもこの2日間しか見てないけど、結構この二人バッティングよかったよ。キャンプで見たけど、ちょっと目立ってたね」と太鼓判を押しました。

井端弘和監督が悩んでいた“あの打者のうしろ”

阿部監督は「思ったよりも守備もしっかり重視するんじゃないかなっていうのは僕は思います。井端さんだったら」と予想。

由伸さんは「打順でいうとね。ここをすごい悩んでた。このうしろを」とボードの大谷選手を指さします。また、「噂だけどみんなこの後ろを嫌がってるらしいよ」と明かし、阿部監督も苦笑いをみせます。

これに阿部監督は改めて森下選手を推薦。「宇宙人って言っちゃっていいのかわかんないけど。だからいいんじゃないですか。可愛い後輩で、なんか喋った感じね。なんかすごく独特な感性があるんだなって思って。もう我が道を行くっていうタイプに僕は見えたので」と力説しました。