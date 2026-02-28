タレントの稲村亜美（30）が28日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカートゴルフウエアショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「PGMxACCORDIAチャリティゴルフプロアマトーナメント@pgm.official @pgm_hotelresort_okinawa参加させていただきました」とつづり始めた。

「かっこいい小木曽喬プロと可愛い六車日那乃プロと回せていただきとても楽しいラウンドになりました。ずっと笑ってたな〜」とミニスカートゴルフウエアショットなどを公開した。

さらに「前夜祭も大盛り上がりで豪華な皆さんと写真を撮っていただきました」と女優の高島礼子、俳優の窪塚洋介、西岡徳馬、女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん、元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子、サッカー元日本代表の内田篤人氏、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん、女子プロゴルファーの有村智恵との豪華集合写真を投稿した。

最後に「そして勝手に師匠と呼んでいる青木功さんともお話できて嬉しかったです」と青木功との2ショット写真で投稿を締めた。

ネットでは「流石のスタイル」「素敵」「安定の可愛さ！」「最高ですね」などの声が上がった。