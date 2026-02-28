漫画『税金で買った本』ドラマ＆アニメ化決定
漫画『税金で買った本』のドラマ化＆アニメ化が決定した。ドラマは2026年夏よりNHK総合（毎週月〜木曜 夜10：45〜11：00 全32話）で放送され、奥平大兼が出演する。
【画像】どんな漫画？『税金で買った本』イラスト
同作は、小学生ぶりに図書館に訪れたヤンキーな石平くんが、その図書館で働く早瀬丸さんと白井くんに10年前借りた本を返却していないことを指摘される。その指摘をきっかけに図書館に通うようになるどころか働くことになる石平くんの図書館お仕事コメディー。
講談社「ヤングマガジン」にて連載中で、ヤンキーが図書館でアルバイトをする？知ってるようで知らないこと満載の図書館お仕事漫画となっている。
■ドラマ情報
夜ドラ「税金で買った本」
【放送予定】2026年夏スタート NHK総合 毎週月〜木曜 夜10：45〜11：00（全32話）
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
【原作】ずいの・系山冏
【脚本】坂口理子
【音楽】吉川慶
【出演】奥平大兼 ほか
【演出】村松弘之 坂梨公紀
【プロデューサー】古和田早紀（東阪企画）
【制作統括】内丸摂子（東阪企画） 熊野律時（NHK）
