乃木坂46梅澤美波・西垣匠・加藤小夏がトリプル主演 ピース又吉直樹「失恋カルタ」実写ドラマ化
【モデルプレス＝2026/02/28】ピースの又吉直樹が朗読会で読むテキストとして書いた作品「失恋カルタ」の実写ドラマ化が決定。乃木坂46の梅澤美波、俳優の西垣匠、女優の加藤小夏がトリプル主演を務め、MBS／TBSドラマイズム枠（MBS：毎週火曜深夜0：59〜／TBS：毎週火曜深夜1：26〜）にて3月31日より放送されることがわかった。
芸人・作家の又吉が自身の朗読会で読むテキストとして書いた「失恋カルタ」（絵札はイラストレーターのたなかみさきの書き下ろし）は、失恋の孤独や恋愛の瞬間が描かれている。今回、その共感性の高い“句”を原案に、オリジナルドラマの制作が決定した。
物語の主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波（梅澤）・馬路光（西垣）・野田彩世（加藤）の3人。毎日あーだこーだ言いながら、それなりに暮らしているように見えるが、それぞれが“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。
27歳、恋とか愛とか結婚など。そろそろ深く考え始めた時、参列した結婚式で友人の美咲が式から逃げてしまったのをきっかけに、3人は、それぞれ抱える恋の問題に向き合い始めていく。「恋に全力投球」な千波、「恋人に壁を感じて悩む」光、「恋を冷めた目で見る」彩世。3人が恋を通じて、悩んで、もがきながらも成長していく、等身大のオリジナルラブストーリーとなっている。
正義感が強く、何事も一生懸命で恋にも真っ直ぐぶつかる恋多きバリキャリOL・夏野千波（なつの・ちなみ）役には、女性アイドルグループ・乃木坂46でキャプテンを務め、舞台「七つの大罪 The STAGE」シリーズやドラマ「デスゲームで待ってる」でヒロインを務め俳優としての表現力を発揮しながらも、モデルとしても活躍し、作品ごとに新たな魅力を見せている梅澤。先日乃木坂46からの卒業を発表し、本作が現役最後のドラマ出演となる。
同性愛者であることをカミングアウトしており、普段は冷静だが、恋愛のことになると不安になりやすいフリーライターの馬路光（ばじ・ひかる）役には、ドラマ「みなと商事コインランドリー」と、「続・続・最後から二番目の恋」で、瑞々しい感情表現で話題を集めたほか、次世代を担う俳優としてさらなる活躍が期待され、8月公開の映画「ブルーロック」の出演も控える西垣が決定した。
恋愛を冷めた目で見ており、恋愛に振り回される千波と光をバカにしている野田彩世（のだ・あやせ）役は、ドラマ「I”s」、「ウイングマン」の透明感のある佇まいと自然体の演技で注目を集め、サイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL f」の主人公のモデルとしても世界的に話題となった加藤が務める。
監督は、映画「愛されなくても別に」（2025）やドラマ「復讐の未亡人」（TX）、「隣の男はよく食べる』（TX）などで知られる井樫彩氏、そして脚本はドラマ「シジュウカラ」「ひと夏の共犯者」（TX）「ロマンス暴風域」「ふったらどしゃぶり」（MBS）などを手掛ける開真理が担当する。ドラマの本編内には、又吉の「失恋カルタ」の句が所々に散りばめられている。（modelpress編集部）
27歳。アパレル会社「ARCO」の宣伝・プレス部所属。正義感が強く、何事にも一生懸命で常に全力で恋をする女性。仕事では「デキる女」の雰囲気だが、恋愛では、関係をこじらせる傾向がある。大学時代のサークルの仲間・光と彩世とは親友で、何でも話せる気心の知れた仲。
【コメント】
夏野千波を演じます、梅澤美波です。失恋という普遍的なテーマの中で、答えや正解を欲しがってしまう日々でしたが、人間臭く不器用に生きる毎日は私にとって忘れがたい時間になりました。心にある感情を頭で整理してしまいがちな私にとって、感情に素直な千波の姿が羨ましく映りました。そんな魅力的な人物を演じさせていただいております。共に主演を務める、大きな信頼を寄せるおふたりと、とにかく！最高のスタッフチームと一緒にこの作品を作りました！又吉さんのカルタをドラマとして立ち上げる一員になれたこと、心より嬉しく思います。胸に刺さる言葉で溢れ返っております…お楽しみに！
27歳。フリーのライター。ゲイであることをカミングアウトしており、恋人の陸と同棲中。温厚な性格だが、自分の意見はハッキリ言うタイプ。普段は冷静なはずが、好きな人のことになると理性を欠くこともあり、不安になりやすい。
【コメント】
馬路光役で出演させていただきます。西垣匠です。最初に脚本を読んだ時は、共感の嵐でした。「こういう気持ちになるよなぁ」「こんなこと言っちゃったなぁ」皆様にも、きっと心に刺さる部分があると思います。僕が今回演じる光は、同性愛者です。リアリティ溢れる悩みや葛藤が描かれているので、そちらにも注目していただきたいです。クスッと笑えて、切なくて、それでいて、人の温かさが伝わる作品になっていると思います。ぜひ、放送をお楽しみに！
27歳。玩具メーカー「遊文堂」の企画部勤務。恋愛を冷めた目で見ている不器用な女性。いつも眉間にシワが寄っている。会社で「恋愛」をテーマにしたカルタの制作を担当することになる。千波と光と会うときは決まって、彩世の実家で家族ぐるみの付き合い。
【コメント】
加藤小夏です。滑ったり、絡まったり、びしょ濡れになったり、そんな人生を滑稽でも全力で生きるっていいなとこの作品を通して私は思えたので、彩世を通してそんなふうに思ってもらえたら嬉しいです。台本を手に取ったときから、千波と光との時間が輝いてほしいと祈りながら過ごしていました。美波と匠くんとの3人だからこそできた失恋カルタ、ぜひご覧ください。あ、放送までもう少しあるので、又吉さんの失恋カルタの句を読みながら待っていてくれたら嬉しいです。
どの時代にも失恋で悩んでいる人がいるので、なにか楽しく笑える方法はないかと考え、1人で作ったのが、「失恋カルタ」です。今、思えばどうかしていたのかもしれません。でも、そんな「失恋カルタ」から着想を得て、ドラマを作ってくださるということで、嬉しさと期待を感じています。脚本を拝見しましたが、素晴らしかったです。僕の想定を大きく超えていく人間関係と、会話の面白さが組み合わさって、様々な繊細な気付きを与えてくれる物語になっていると思います。なにより、失恋は辛いこともあるけれど、誰かを好きになるというのは素敵なことだなと気付かせてくれます。脚本も制作陣もキャストの皆様も素敵な方なので、ただただ楽しみにしております。
この作品は、又吉直樹さんのカルタの句を起点とした恋愛ドラマです。句を通して自分の感情を整理し、振り返る主人公たち。梅澤さん、西垣さん、加藤さん演じる3人の主人公のそれぞれの恋愛、そして、失恋。恋愛のもつ、やるせなさも切なさも、そして愛おしさも詰まった作品になっているかと思います。ぜひご覧ください。
又吉直樹さんの「失恋カルタ」。切なさも、笑いも、涙もあるカルタの句をもとに、失恋のドラマを作りました。恋はいつだって楽しくて、怖くて、思い通りにはならない。恋をしない人が増えていると言われる今、あえて真正面から恋愛を描いています。可愛い3人の恋を、最後まで見届けていただけたら嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】
