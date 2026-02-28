インパクトで右ヒジを伸ばすのはNG？ 右ヒジの余裕がもたらす最強の押し込みインパクト【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【インパクトの勘違い3 右ヒジの角度】インパクトで右ヒジが伸びるからボールが左に出る

右ヒジが伸びると手首が返ってしまう

アマチュアゴルファーの中にはインパクトの際、右ヒジが伸びた形になっているのが正しいと思っている人がいますが、これは間違い。そのイメージでスイングするとトップからタメが解け、手が返り、手打ちになってボールに上手く当たらないからです。

一方、インパクトで右ヒジに余裕があると、右に打ち出せるだけでなく、そこから右腕を伸ばせば、長いインパクトゾーンが生まれます。右ヒジに関しても、トップからいきなり伸びないように意識することが大事なのです。

これがアマ！エラーNG：インパクト直前で右ヒジが伸びインパクト後、手首が返る

【check】

インパクトで右ヒジが伸びると、クラブがすぐに上昇してしまい、ヘッドが地面に接地するのが一瞬だけになってしまう

これがプロ！対策OK：インパクトでは右ヒジに余裕がありボールを押しながら伸びていく

【Point】右ヒジの角度をトップから意識すれば伸びることはない

【check】

トップから右ヒジを伸ばさないようにすれば、クラブが低く抜けていき、ヘッドが地面に接地している時間が長くなる

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹