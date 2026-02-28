フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が28日までに自身のインスタグラムを更新。米国でのノースリーブ笑顔ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「アメリカでスポーツを観ながらホットドッグとハンバーガーを飽きるほど食べる旅」とつづり始めた。

「結果的にハンバーガーは飽きました！笑。けど、スポーツはもっと知りたい、もっと観たい、雰囲気最高！！！アメリカというでっかい国で色んなスポーツもある、色んな人達もいる環境で頑張っている日本人選手は本当に凄いなぁと改めて感動しました。かっこいい！！少しでも雰囲気を感じられてさらに応援したくなった！！」と米国での思い出ショットを投稿した。

さらに「私的にガラガラの平日のスタジアムで1人のんびり日中過ごすのは楽しかった。周りの人達とおしゃべりしながら、ゆったり観戦するのも初めての経験で、地元民になった気分になれて、それなりに、格好がつきました。お気に入りのパンツルックをスタジアムで褒められたのもばり嬉しかった。色んな場所に外出して、スパイスを取り込む事が本当に生き甲斐。ぼやっと浮かんできた、いいなぁって思う物を掴みに行く、その繰り返しが堪らなく快感。とんでもなく英語力も伸びました！」と記した。

最後に「スポーツ観戦の様子はばりやわとんこつのYouTubeにてUPするけん、少々お待ちくださいませ」と締めた。

ネットでは「やっぱり可愛い」「美しさ感じる」「野球が似合う」などの声が上がった。