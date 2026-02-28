8人組グループ「B&ZAI」（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本郄克樹、鈴木悠仁、川粼星輝、稲葉通陽）が東京・東京ガーデンシアターにてグループ初の全国ホールツアー「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- 」を開催しました。公演の終盤、5月8日・9日に日本武道館で追加公演を行うことが発表されました。

昨年2月16日に結成された「B&ZAI」は、ギター、ベース、ドラム、キーボード、バイオリン、サックス、トランペットといった多彩な楽器経験者が集結したオールラウンダーグループ。昨年はグループとしてライブ、イベント、舞台と100公演を越えるステージを経験しています。

橋本さんの「有明、始めようぜ」からライブが始まると、夏の定番ソングにもなるB&ZAI のオリジナルソング「なつ♡あい」から新曲「KISS′N′DOL」「衝動 Never end」などが披露されました。アンコールではメンバーにサプライズで5月にバンドの聖地・日本武道館で公演が行われることが発表されました。

公演後、「B&ZAI」のメンバーはメンバーカラーの衣装を着用して囲み取材に登壇。日本武道館公演の発表に涙を見せた橋本さんは燹B&ZAI」になる時の本当に自分が持ってた夢が、「みんなで武道館に立ちたい」っていうので、僕はどうしても矢花がベースを武道館で弾いているところがどうしても見たくて。それが叶うと思うとちょっと我慢できなかったですね瓩氾馬。続けて、公演に向けてTOKIOさんが武道館に立たれてて、そして去年8人でSUPER EIGHTさんの姿を見て、「バンドのアイドル」を示すことが僕たちのやるべきことだとほんとに思ってるんで、かっこいい兄さんたちの後に続きたい瓩半亟蕕鮓せました。

実は武道館公演の開催にはSUPER EIGHTの大倉忠義さんが協力をしていたそう。本郄さんは猖佑蕕サプライズで知れたのは、大倉君がありとあらゆる大人の口止めをしてくれたから瓩般世すと、橋本さんは犧嚢發離廛譽璽鵐箸鬚い燭世ました瓩抜脅奸

日本武道館公演に向けて、本高さんはEIGHTさんの楽曲やいろんな先輩方の楽曲を、またちょっと違う形でできたらいいなと思ってますね瓩箸垢任帽佑┐討い襪箸里海函Ｋ郄さんとともに演出を担当する川粼さんは犹務所の伝統がありますから、そこに見合ったバンドパフォーマンスはしたいなってね。「奇想天外な」というか、びっくりするような演出も新しくできたらとか、勝手に妄想してます瓩般世しました。

B&ZAIでは、川粼さんが元TOKIOの松岡昌宏さんが使っていたドラム、鈴木さんが城島茂さんが使っていたギターを使用しています。川粼さんは猊霪惨曚巴，韻襪辰討いΑ∪菁擇琉媚屬魴僂阿犬磴覆い任垢韻鼻∪菁擇竜せちも次に繋げるように、僕らがあのステージに出していきたい瓩鳩莪奸

また、矢花さんは長瀬智也さんが使っていたベースを購入したと告白。経緯について矢花さんは爐緩椰佑範⇒蹐鮗茲辰燭錣韻任呂覆い韻鼻△緩椰佑使わなくなった機材を売却なさったものを奇跡的に掴みとった瓩叛睫澄TOMOYA NAGASEって書いてあって、機材の中にも「宙船」とか。兄さん方の機材に本当にお世話になってますので、それを踏まえて。武道館にて、もう1回我々の力で連れて帰ってこれて「良かったな」って感慨深い瓩箸靴澆犬漾

続けて、矢花さんはTOKIO兄さんのサウンドを受け継がせていただいて、エイト兄さんの手助けで武道館に繋げていただいた。バンドの聖地でありますけど、バンドをやってた「我々の先輩の聖地」っていう意味合いも、もう一個乗っかるとは思う。恥じないようなでっかい音かませたらなと思ってます瓩汎瓦譴寮菁擇燭舛棒世い泙靴拭

また、今回のツアータイトル「-ROCK’N’DOL-」は橋本さんが名づけたそう。タイトルに込めた思いを橋本さんは爛蹈奪魂ももちろん先輩たちから受け継ぎますけど、僕たちはやっぱりアイドルで、STARTO ENTERTAINMENTが大好きで、アイドルの部分をどうにかタイトルにできないかということで付けた瓩叛睫澄このタイトルで日本武道館に立つことに橋本さんは燹-ROCK’N’DOL-」を掲げて、武道館を経て、もう後、僕たちが掴み取るのはデビュー1つなんでしっかり頑張りたいですね瓩閥擦鯆イ蠅泙靴拭

【担当：芸能情報ステーション】