リーグ・アン 25/26の第24節 ストラスブールとRランスの試合が、2月28日04:45にスタッド・ラ・メノにて行われた。

ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ストラスブールのホアキン・パニチェッリ（FW）がゴールを決めてストラスブールが先制。

ここで前半が終了。1-0とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、Rランスが選手交代を行う。オドソンヌ・エドゥアール（FW）からアラン・サンマクシマン（FW）に交代した。

62分Rランスが同点に追いつく。ママドゥ・サンガレ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ストラスブールは4分にアブドゥル・ウワタラ（MF）、79分にフリオ・エンシソ（FW）に、またRランスは45+1分にアドリアン・トマソン（MF）、87分にマテュー・ユドル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-28 06:50:29 更新