プロ・リーグ 25/26の第27節 スタンダールとラ・ルビエールの試合が、2月28日04:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）、アドナネ・アビド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ナション・ヌシンギ（MF）、ジョエル・イト（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。スタンダールのマルコ・イライマハリトラ（MF）がPKを決めてスタンダールが先制。

しかし、24分ラ・ルビエールが同点に追いつく。ジョルディ・リオンゴラ（MF）のアシストからパプムサ・フォール（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、スタンダールは90+3分にマルコ・イライマハリトラ（MF）に、またラ・ルビエールは76分にマルコス・ペアノ（GK）、79分にサミュエル・グレット（MF）、88分にワガネ・フェイ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-28 06:50:41 更新