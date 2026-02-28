ディーン・フジオカが、天才法医学者役を演じるドラマ『LOVED ONE』放送決定！共演は瀧内公美

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ディーン・フジオカが主演を務める法医学ヒューマンミステリードラマ『LOVED ONE』が、フジテレビ4月期の新水10ドラマとして、4月8日より放送されることが決定した。

■“LOVED ONE”は、遺体をかつて“誰かに愛されていた存在”として捉えた、法医学者の敬意が込められた言葉

完全オリジナル作品で届けられる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。タイトルの『LOVED ONE（読み：ラブドワン）』とは、法医学者が遺体に捧げる敬意が込められた言葉。“亡くなった人”ではなく、かつて“誰かに愛されていた存在”として呼ぶための名である。

誰かの家族であり、恋人であり、友人であったはずの人々。彼らが残した、声なき最後の痕跡を辿りながら、あらたに結成された法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑む姿を丁寧に描く。

ディーン・フジオカが演じる主人公・水沢真澄（読み：みずさわ ますみ）は、アメリカ帰りの変わり者の天才法医学者。ディーンがフジテレビ系連続ドラマで主演を務めるのは、約6年半ぶりとなる。

さらに「MEJ」のセンター長であり、上昇志向の強い官僚・桐生麻帆（読み：きりゅう まほ）役として、実力派女優・瀧内公美の出演が決定。瀧内がフジテレビ系連続ドラマに出演するのは約5年ぶりで、ディーンとは初共演となる。ディーンと瀧内、初共演で生まれるあらたなバディの行方にも注目だ。

■ストーリー

日本では、年間約20万体もの遺体が“死因不明”のまま扱われているという。しかし、法医学者による解剖が行われるのは、そのうちわずか1割程度。海外では一般的とされる死因究明も、日本ではまだ十分に行き届いていないのが現実だ。今もなお、多くの“死の真相”が闇に葬られている。そんな現状を打破すべく、アメリカの死因究明制度を導入することに。

厚生労働省主導であらたに立ち上げられた法医学専門チーム「MEJ」は、警察への調査指示や解剖の決定など、死因究明において捜査権限を持っている。そして、科学的知識と鋭い推理によって“隠された真実”を解き明かすだけでなく、その先にある“残された人の想い”にも向き合う。衝突し、迷いながらも成長する個性豊かなメンバーたちが、“死因不明社会”と揶揄される日本の常識を、少しずつ覆していく。

主人公・水沢真澄は、アメリカでメディカルイグザミナーとして数多くの検死を担当してきた変わり者の天才法医学者。エリートでありながら、無造作な髪に気取らない装いと、どこか掴みどころのない人物だ。誰に対してもフラットに接し、物腰は柔らかいが、自身の信念は決して曲げない。わずかな矛盾も見過ごすことができない性格で、口癖のように、自ら問いかけるように「矛盾します」とつぶやく。そして、常識や先入観に縛られず、仕事にいっさいの妥協を許さない真澄は、時に自ら現場に足を運び、徹底的に真実を追い求める。

不器用で少し風変わりな性格ゆえ「MEJ」のメンバーを振り回すことも少なくない。しかし、“LOVED ONE（遺体）”と向き合った瞬間、その空気は一変。圧倒的な観察力と独自の視点で真実を導き出し、“死”の先にある“生きていた時間”を静かに掬い上げていく。

一方、真澄とバディを組む「MEJ」のセンター長・桐生麻帆は、母子家庭に育ち、国の制度に支えられてきた過去を持つ。その経験から“どんな人も笑って暮らせるような制度を作りたい”と官僚を志し、厚生労働省に入省するが、思うような成果を上げられず、出世競争にも敗れ、30代半ばを迎えて行き詰まりを感じていた。そんな折、厚労大臣の肝いりで発足した前例なき組織「MEJ」のセンター長に突然抜擢される。

医師免許もなく、法医学という未知の分野に戸惑い、弱音を吐きながらも、“死因不明”の裏に潜む現実と向き合うなかで、次第に覚悟を深めていく麻帆。机上の制度では救えない現実を知り、官僚としての使命と居場所を見出していく。立場も価値観も正反対の真澄と衝突を繰り返しながら、ふたりはやがて唯一無二のバディへと変わっていく。

■完全オリジナル！ 実力派スタッフ大集結で贈る、新感覚の法医学ヒューマンミステリー

脚本は『ブラックペアン シーズン2』（2024年）や『キャスター』（2025年）などを手掛けた人気脚本家・守口悠介と、『第34回ヤングシナリオ大賞』の大賞を受賞し『真夏のシンデレラ』や『Dr.アシュラ』なども手掛けた市東さやかが担当。実力派脚本家陣が特別タッグを組んで届けられる本作は、“法医学”という舞台を通して、誰かに愛されていた“生きていた時間”の記憶を紡いでいく、個性豊かなキャラクターや異色のテーマが融合した、静かな余韻を残す一作となっている。

演出には、松山博昭と並木道子が決定。松山は『信長協奏曲』（2014年／フジテレビ系）や『ミステリと言う勿れ』シリーズ（2022年、2023年／フジテレビ系）、『君が心をくれたから』（2024年／フジテレビ系）などでメガホンを取り、多くのヒット作を世に送り出してきた実力派演出家。そして並木は、『最高の離婚』（2013年／フジテレビ系）、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』（2016年／フジテレビ系）、『119 エマージェンシーコール』（2025年／フジテレビ系）などを手掛け、人間ドラマの演出に定評がある。主演のディーンとは、フジテレビ開局60周年特別企画『レ・ミゼラブル 終わりなき旅路』（2019年）以来、約6年ぶりの再タッグとなる。

プロデュースは、映画『地獄の花園』（2021年）、『赤羽骨子のボディガード』（2023年）、『かくかくしかじか』（2025年）など、ジャンルを超えた話題作を生み出してきた加藤達也。精鋭スタッフが集結し、本作の世界観を力強く支えていく。

明日、誰の身にも起こりうる“別れ”。そして、そこに残される想い――。『LOVED ONE』は、人を想う気持ちや、生きていた時間を丁寧に掬い上げ、“死因不明社会”の闇に静かに光を当てる、切なくも優しい物語。遺体に残されたわずかな痕跡を手がかりに、隠された死の真実と、その人が確かに生きていた意味を解き明かしていく。

新感覚の法医学ヒューマンミステリードラマ『LOVED ONE』は、4月8日22時スタート。さらに「MEJ」の新メンバーも近日発表される。続報を期待して待とう。

■番組情報

フジテレビ系 新水10ドラマ『LOVED ONE』

04/08（水）22:00スタート

※毎週水曜22:00～22:54

出演：ディーン・フジオカ 瀧内公美

脚本：守口悠介、市東さやか 他

プロデュース：加藤達也

演出：松山博昭、並木道子

(C)フジテレビ

