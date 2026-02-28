乃木坂46梅澤美波＆西垣匠＆加藤小夏がトリプル主演！又吉直樹の“カルタの句”を原案にしたドラマ『失恋カルタ』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

又吉直樹の“カルタの句”を原案にしたオリジナルラブストーリー『失恋カルタ』がMBS/TBSのドラマイズム枠にて3月31日から放送される。

■物語の主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波、馬路光、野田彩世の3人

芸人・作家のピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた『失恋カルタ」（絵札はイラストレーターのたなかみさきの描き下ろし）は、失恋の孤独や恋愛の瞬間が描かれており、その共感性の高い“句”を原案に、このたび、オリジナルドラマの制作が決定した。

物語の主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波、馬路光、野田彩世の3人。

毎日あーだこーだ言いながら、それなりに暮らしているように見えるが、それぞれが“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。27歳、恋とか愛とか結婚とか。そろそろ深く考え始めたとき、参列した結婚式で友人の美咲が式から逃げてしまったのをきっかけに、3人は、それぞれ抱える恋の問題に向き合い始めていく。

「恋に全力投球」な千波、「恋人に壁を感じて悩む」光、「恋を冷めた目で見る」彩世。3人が恋を通じて、悩んで、もがきながらも成長していく“共感度100パーセント、等身大のオリジナルラブストーリー”が誕生する。

■乃木坂46現役最後のドラマ出演となる梅澤美波、連続ドラマ初主演の西垣匠＆加藤小夏がトリプル主演

本作には、同世代の新進気鋭のキャストが集結。ティザービジュアルも公開された。

正義感が強く、何事も一生懸命で恋にも真っすぐぶつかる恋多きバリキャリOL、夏野千波役には、女乃木坂46でキャプテンを務め、舞台『七つの大罪 The STAGE』シリーズやドラマ『デスゲームで待ってる』でヒロインを務め俳優としての表現力を発揮しながらも、モデルとしても活躍し、作品ごとに新たな魅力を見せている梅澤美波が決定。先日、乃木坂46からの卒業を発表し、本作が現役最後のドラマ出演となる。

同性愛者であることをカミングアウトしており、普段は冷静だが、恋愛のことになると不安になりやすいフリーライターの馬路光役には、ドラマ『みなと商事コインランドリー』と、『続・続・最後から二番目の恋』で、瑞々しい感情表現で話題を集めた他、次世代を担う俳優としてさらなる活躍が期待され、8月公開の映画『ブルーロック』の出演も控える、西垣匠。

恋愛を冷めた目で見ており、恋愛に振り回される千波と光をバカにしている野田彩世役には、ドラマ『I”s』『ウイングマン』の透明感のある佇まいと自然体の演技で注目を集め、サイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL f』の主人公のモデルとしても世界的に話題となった加藤小夏がキャスティングされた。

監督は、映画『愛されなくても別に』（2025年）やドラマ『復讐の未亡人』（テレビ東京）、『隣の男はよく食べる』(テレビ東京）などで知られる井樫彩、そして脚本はドラマ『シジュウカラ』『ひと夏の共犯者』（テレビ東京）、『ロマンス暴風域』『ふったらどしゃぶり』（MBS）などを手掛ける開真理によるオリジナルストーリー。

ドラマの本編内には、又吉直樹の『失恋カルタ』の句が所々に散りばめられており、その胸に刺さる言葉に共感しながら楽しめる、“痛いけれど愛おしい”等身大のラブストーリー注目だ、

(C)「失恋カルタ」製作委員会・MBS

■番組情報

MBS・TBS ドラマイズム『失恋カルタ』

2026年3月31日スタート

MBS：03/31（火）より毎週火曜 24:59～

TBS：03/31（火）より毎週火曜 25:26～

出演：梅澤美波 西垣匠 加藤小夏

原案：『失恋カルタ』句/又吉直樹 絵/たなかみさき

監督：井樫彩 富田未来

脚本：開真理 牧五百音

プロデューサー：米田理恵 尹楊会 村山えりか

制作プロダクション： C＆Iエンタテインメント

製作：「失恋カルタ」製作委員会・MBS

【あらすじ】

大学のボードゲームサークルを通して出会った、千波（梅澤美波）、光（西垣匠）、彩世（加藤小夏）の3人。今日もまた、お酒を飲みながらボードゲームをして、あーだこーだ言いながら過ごす毎日だが、それぞれ違った“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。永遠に終わらない恋＝“結婚”がしたい千波は今日も彼氏から振られてしまう。一方、光は同棲中の彼氏の陸と「ラブラブです！」と順調な様子だが…。そんな恋愛に振り回されている2人を「くだらない」と冷めた様子の彩世だが、彼女もまた恋愛に真っ直ぐ向き合えない理由があって──。

■関連リンク

『失恋カルタ』番組サイト

https://www.mbs.jp/shitsuren/

■【画像】『失恋カルタ』ティザービジュアル