動きやすくて、快適で、環境にもやさしい。毎日着たくなるウインドブレーカー【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
雨にも風にも、日常にも。軽く羽織れて頼れる一着【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、外出先での急な雨や風にも対応できるよう、表生地にははっ水加工を施したウインドブレーカーだ。肩部分の切り替えデザインを取り入れ、アウトドアらしさと日常に馴染むスタイルを両立している。クラシカルで柔らかな風合いのタスランナイロンを使用し、軽やかな着心地に仕上げているのも特徴だ。
裏地には肌離れのよいポリエステルメッシュを採用し、汗をかいても生地が張りつきにくく、季節の変わり目やアクティブなシーンでも快適に過ごせる。裾は両脇のアジャスターで簡単にフィット感を調整でき、動きやすさも確保した。
静電気の発生を抑える静電ケア設計を取り入れ、乾燥した季節でもストレスなく着られる。さらに、リサイクルナイロンを使用した環境配慮型の素材を採用し、機能性だけでなくサステナビリティにも目を向けた一着となっている。
急な天候変化に強く、軽くて動きやすく、デザインも洗練されている。日常からアウトドアまで幅広く活躍するウインドブレーカーだ。
