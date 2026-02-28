「さいはてのキャバレー」を震災遺構として保存するよう訴えた出村正幸さん（左）のドキュメンタリー映画を製作しているトマゾ・バルベッタさん（右）＝2026年1月、東京都品川区

2024年の能登半島地震で壊れた建物を、被害を伝える遺構として保存するよう訴えた男性が映画化される。イタリア出身のトマゾ・バルベッタさん（35）は、石川県珠洲市の出村正幸さん（49）を取り上げたドキュメンタリー「ザ・ドルフィン・ウォール」（仮題）を製作中だ。「復興は効率だけでなく住民の気持ちも大事」とのメッセージを伝えようと年内の完成を目指す。

イルカが描かれた外壁が特徴的な「さいはてのキャバレー」。珠洲市の沿岸部に建てられ、船の待合所やイベント会場として使われてきたが、揺れや津波で大きな被害を受けた。

被災地では建物の解体が進み更地が増えた。ただ出村さんは、地震や津波の脅威を伝承する意味や、市民に親しまれた喫茶店が入っていた施設であることなどを踏まえ、さいはてのキャバレーを残すべきだと考えるように。「次」のステージに向かうのを急ぐあまり自宅や集落、地域文化など、大切なものを壊し「全てを一から始める」ことを善とする風潮に違和感も抱いていた。

一方のバルベッタさんは、大学院で社会学を学ぶため来日。ただ新型コロナウイルス禍を機に心境が変わり、夢だった映像の世界へ飛び込んだ。

地震後の2024年春に初めて能登を訪れ、友人らとイタリア料理の炊き出しをした。「その後の能登を知りたい」と翌年、交流サイト（SNS）で現地の情報を得ようとしたところ出村さんから応答があった。

珠洲市内で初めて対面し、保存に向けた活動を知り「情熱と周囲に流されない人間的な魅力に圧倒された」。その場で撮影を始めた。

映画は珠洲市への要望書提出や震災遺構に詳しい学者との協議など、イルカの壁画や建物を残したいと奮闘するも行政の決定を覆せず、解体されるまでの活動を記録している。今年1月下旬、製作途中の映像が関係者ら約30人に東京都内で披露され、参加者は出村さんとバルベッタさんに「建物を残せず残念」「完成したら珠洲でも上映してほしい」と声をかけた。

バルベッタさんは「復興方法は市民が決めるのか偉い人が決めるのかという問いを投げかけたい」と話す。