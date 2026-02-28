Jリーグは今年から8月開幕に移行する。現在、明治安田Jリーグ百年構想リーグが行われているが、私もEピースウイングスタジアムでサンフレッチェ広島の試合を見るのを楽しみにしている。サッカーや冬季五輪を見て、改めて「スポーツはいいものだ」と感じる毎日だ。

私は1984年（昭59）にマツダのサッカー部副部長になった時から、英会話の重要性を感じていた。「外国人指導者を招（しょう）聘（へい）するなら、英会話は欠かせない」と考え、自宅近くのYMCAに通った。英会話はまず、聞き取ることが重要。週に2日通ううちに、聞いて理解できるようになった。マツダは社員教育の一環として、新入社員を対象に英会話教室をやっていたが、オフトが来る半年ぐらい前から、東京教育大学の後輩でコーチの高田豊治と一緒に特別に参加させてもらった。出勤前の早朝1時間と毎週木曜日の夜は「絶対に他の用事は入れない」と決めて取り組んだ。私は負けず嫌いなので、こういうことも、とことんチャレンジした。森保一にも、入社した頃から「英会話を勉強しなさい」と言っていた。

韓国とのつながりも大事にした。広島市内には朝鮮半島出身の人が住む地域があり、私の母はミシンがうまかったので、その地区の人に頼まれて洋裁をやっていた。その縁で私は子供の頃から朝鮮半島出身の人たちとも仲良く遊び、つながりもあった。特にソウル大学監督の朴（パク）景浩（キョンホ）さんと仲良くなり、マツダ時代に何度も韓国遠征を行ったり、Jリーグ開幕時には韓国代表FW盧廷潤（ノジュンユン）も獲得した。ただ、韓国は友人でもあるが、サッカーではライバルだ。アジアを制するためには韓国に勝たなくてはいけない。ちょっとしたことだが、英会話ができるようになったことや韓国とのつながりが私のサッカー人生で大きな支えとなった。

振り返れば、サッカーのおかげで、素晴らしい人生を送ることができた。4歳で被爆し、左足のやけど痕のケロイドのコンプレックスに悩みながら、高校1年生の終わりから始めたサッカーに魅了された。サッカーのおかげで東京教育大学や東洋工業（マツダ）に入れたし、日本代表にも選ばれた。サンフレッチェ広島の設立にも関わり、日本サッカー協会の仕事も手伝えた。風間八宏や森保一ら多くの素晴らしい選手と出会い、一緒に成長してきたし、素晴らしい仲間にも巡り合えた。何といっても、小、中学生にサッカーを教えて、笑顔を見ることができたのは忘れられない思い出だ。

6月11日にはW杯が開幕する。私が長崎からスカウトしてきた森保が監督として率いる日本代表がどんな活躍をするか楽しみにしている。日本は間違いなく成長している。森保は「優勝」を目標に掲げているが、少しでも近づいてほしいと思っている。森保ジャパン、頑張れ！！私たちにいい夢を見させてくれることを楽しみにしている。＝終わり＝（構成・大西 純一）

◇今西 和男（いまにし・かずお）1941年（昭16）1月12日生まれ、広島市出身の85歳。広島市立舟入高から東京教育大（現筑波大）を経て東洋工業（マツダ）入り。俊足とハードタックルが武器のDFとして活躍。日本リーグ42試合、日本代表11試合出場。引退後はマツダの監督、総監督を務め、日本初のGMと言われた。サンフレッチェ広島の設立に尽力、日本サッカー協会強化委員、FC岐阜社長などを歴任。