俳優のディーン・フジオカ（45）が、4月8日スタートのフジテレビ連続ドラマ「LOVED ONE」（水曜後10・00）で主演する。天才法医学者役で「オーガニックで自然体な雰囲気がにじみ出れば」と意気込んでいる。

「死因不明」という闇に真正面から切り込み、遺された痕跡を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。ディーンが演じるのは新たに結成された法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」に所属する変わり者の法医学者。「直感的に“人”を感じてもらえる人物像を目指しています」と役作りを分析している。

共演は瀧内公美（36）。「MEJ」のセンター長という役どころでディーンとタッグを組む間柄。「これまであまり演じたことのないタイプのキャラクターで、自分にとって大きな挑戦」と撮影を心待ちにしている。

出演にあたりディーンは「生と死を真正面から描く物語です。しかし同時に、一人一人の人生が、誰かに愛され、誰かを愛していたという事実に光を当てる作品でもあります。ミステリーとしての謎解きの面白さと、人間ドラマとしての温かさ。その両方を感じていただけたらうれしいです」と願い。瀧内も「チームMEJを最後まで見守っていただけたら」と呼びかけた。