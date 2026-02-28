娘さんのお膝を贅沢に使う猫ちゃんが見せた、まさかのリラックスポーズとは…？想像を超える姿に思わず笑ってしまう人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で68万再生を突破し、「可愛い～笑なんでそんな格好になったんやろ」「究極の幸せ動画をありがとうございます」といった声があがりました。

【動画：膝の上でくつろぐサビ猫→『驚きのポーズ』で…子供たち爆笑の『まさかの光景』】

実は甘えん坊のいちかちゃん♡

Instagramアカウント「@ai_heart_neko」に投稿されたのは、サビ猫の「一華（いちか）」ちゃんが、驚きの格好でリラックスしている様子をおさめた動画です。

中に人が入っているのではと疑われるほど表情豊かないちかちゃんは、ママさんとふたりでいる時だけ甘えん坊に変身するのだとか。お膝の上でリラックスしながら毛づくろいをしたり、「お仕事行かないで」と言わんばかりにおねだりをしたりしてくれるといいます。

二つ折りでリラックス！？

ある日、娘さん2人のお膝を贅沢に使ってくつろいでいたといういちかちゃん。しかしその体勢は、体を二つ折りにし、後ろ足の間から顔を覗かせるという驚きのポーズだったのだとか。なんと、寝起きに伸びをしたあと、そのままの格好で固まってしまったのだそう。

いちかちゃんに乗られている娘さん2人は、その姿に思わず笑ってしまったといいます。尻尾を足の間にはさんでみると、小刻みに揺らし始め、徐々にその動きが大きくなっていったそう。

どう見てもリラックスとはほど遠い体勢ですが、いちかちゃんは尻尾を大きく揺らし、とてもご機嫌な様子だったといいます。

うたた寝まで…

なんと、よほどこの体勢が心地よいのか、ある時は娘さんの腕の中で二つ折りになったまま眠ってしまったこともあるのだとか。

人間からすると苦しそうに見える体勢で、満足そうにくつろぐいちかちゃん。その柔軟性を存分に発揮したなんとも言えない姿に、思わず笑ってしまいます。

おもしろ可愛い、いちかちゃんの姿に、リールの視聴者からは「可愛い♡しかし、体操のオリンピックに出場できるくらいのスゴイ身体能力だにゃ♡」「猫もだけど、子供の笑い声が♡♡♡♡」「猫ちゃんのおもしろポーズと子どもたちの笑い声に癒されました♡」「全く同じ笑い方しちゃったwww何してんねんwww」「クリスマスの七面鳥みたい…w」「途中で猫さん、んにゅ～って鳴いてます？可愛い♡」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@ai_heart_neko」では、驚きの柔軟性を誇るいちかちゃんの、見ているだけ癒される、穏やかで愛情いっぱいの日常の様子を、多数の写真や動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@ai_heart_neko」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。