ジャラづけしたらめっちゃかわいい！【ガチャ】集めたくなるッ♡「人気キャラチャーム」

大人もハマる魅力を秘めたカプセルトイは今、多くのファンに愛されている「人気キャラチャーム」が賑わいを見せている様子。目印になりつつ、ワンポイントとしても映えそうな可愛いチャームは、眺めるたびに癒されそうです。複数個集めて、ジャラづけするのもおすすめ。今回は好きな作品の推し活としても楽しめそうな、キャラ系チャームのカプセルトイをご紹介します。

作品の世界観が詰まったラインナップ！

アニメとしてもコミックスとしても長く愛されている「ドラえもん」。ドラえもんのキャラクターやひみつ道具のミニフィギュアにカニカンとリングをつけた「ドラえもん めじるしアクセサリー vol.4」。お馴染みのキャラクター、ドラえもんやドラミのチャームは、にっこり笑った表情がキュートです。さらに「どらやき」や「桃太郎印のきびだんご」もゲットできるようで、集めてジャラづけすれば作品の世界観を楽しめるかも。

モフモフ感も再現！ SNSで見かけるあのキャラ

モフモフ感を再現したビジュアルが可愛い「パペットスンスン」のチャームは、「パペットスンスン めじるしアクセサリー」でゲット。画像左の立ちポーズに加えて、画像右のドーナツから顔を出しているスンスンや、いちごを抱えたスンスンのチャームもラインナップしています。こちらもカニカンとリングが付いており、目立ちやすい色味も相まって、持ち物の目印として活躍してくれるはず。ほど良く小さいサイズ感も魅力的です。

クリア素材も可愛い！ ゲームのあのキャラ

ロングセラーゲーム「星のカービィ」シリーズのチャームも必見。「星のカービィ めじるしアクセサリー3」は、クリア素材を使って作られたキャラクターがとってもキュート。思わずコレクションしたくなりそうです。カービィの他に、バンダナワドルディやエフィリンもラインナップ。画像左の「じはんきほおばり」の他、「わっかほおばり」といった変形したカービィもあり、どちらもキュート。ファンにはたまらない個性溢れるビジュアルにも要注目です。

コンプリートしてジャラづけしたい

「クレヨンしんちゃん」のキャラクターフィギュアが、パッケージに入っている状態をチャームにした、「クレヨンしんちゃん ミニチュアパッケージコレクション2」。絶妙な表情やポーズが映える可愛いミニフィギュアに目が釘付けになりそう。可愛いデザインのパッケージ + ミニフィギュアという贅沢な作りで、存在感たっぷりにバッグやポーチに取り付けられそうです。コンプリートして、ジャラづけしたくなる要素が詰まっています。

