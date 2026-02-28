お兄ちゃん猫を驚かそうと待ち構える猫ちゃんの光景が可愛いと、再生回数19万回を超えて絶賛されています。ドアの裏に隠れ、お兄ちゃん猫が通りかかるのを今か今かと待ち構えていた猫ちゃん。お兄ちゃん猫が姿を現した瞬間勢いよく飛び出してみたものの、お兄ちゃんの予想外の反応に、思わずキョトンとしてしまう猫ちゃん。その姿を見た人からは、「お兄ちゃんが一枚上手だったねｗ」「抱きしめたくなっちゃいます♡」と、温かい笑いが巻き起こることとなりました。

【動画：お兄ちゃん猫を驚かせようと『物陰で待ち構えていた猫』→次の瞬間…予想外すぎる展開】

お兄ちゃん猫を驚かそうと待ち構えるミランダちゃん

Instagramアカウント『ミランダ バイク屋のねこ』に投稿されたのは、3兄妹の末っ子猫ちゃんが、お兄ちゃん猫にイタズラを仕掛ける光景。この日、三毛猫のミランダちゃんは、ドアの裏に身を潜めてジッとしていたそう。

その理由は…お兄ちゃん猫のポコくんを驚かせるため！遊び盛りなミランダちゃんは、ポコくんの気が緩んでいる隙をついて、ポコくんにイタズラをしてみようと考えたのでした。

そうしてミランダちゃんがドアの裏に隠れていると、予定通りドアの前を通りかかったポコくん。しかし、ミランダちゃんはこのあと予想外の事態に遭遇することとなったのでした。

まさかのスルーにミランダちゃんは…

ポコくんを驚かそうと、ドアの裏に隠れてポコくんが通りかかるのを待ち構えていたミランダちゃん。そして、ポコくんが目の前を横切った瞬間…ミランダちゃんは「わぁ！」と、勢いよくポコくんに飛びかかるふりをしてみたそう！

ところが、ポコくんはミランダちゃんに気づかなかったのか、驚く様子もなくそのまま部屋の奥へと歩いていってしまったとのこと。そんなポコくんの予想外の反応に、ミランダちゃんは「あれ？」と拍子抜けしてしまい、キョトンとした顔で周囲を見まわすのでした。

復習するミランダちゃんが可愛すぎると絶賛の声続々

ポコくんを驚かそうと思ったものの、うまくいかなかったミランダちゃんは、その理由を確かめることに。ドアの近くにカーブミラーがついているのではないかと見回りをしてみたり、自分が隠れていたのが見えていたのではないかと頭を捻ってみたり。

そのうち、先程のポコくんの動きを自ら再現して、復習まで始めたといいます。

そんな無邪気なミランダちゃんの反省会の様子が、投稿を見た人に温かな笑いを届けてくれることとなったのでした。

ポコくんを驚かせようと頑張るミランダちゃんの光景には、「復習してるミランダちゃん可愛すぎ♡」「私なら盛大に驚いてあげるのに！」「ポコくんは振り向きもせずｗ」といった感想が次々と寄せられることに。

Instagramアカウント『ミランダ バイク屋のねこ』では、そんな天真爛漫なミランダちゃんと兄姉猫ちゃんたちの、ほのぼのとした日常をお届けしています。

ミランダちゃん、ポコくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ミランダ バイク屋のねこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。