歌手・Ｃｈａｒａと俳優・浅野忠信（２００９年に離婚）の長女で女優の佐藤菫（すみれ）が、俳優の弟・佐藤緋美（ひみ）との２ショットをアップした。

２８日までにインスタグラムで「Ｓｐｒｉｎｇ ｎｅｗ ｖｉｓｕａｌ ｉｎ ２０２６ ｆｏｒ ＠ｇｌｏｂａｌｗｏｒｋ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ ＠ｇｌｏｂａｌｗｏｒｋ＿ｍｅｎ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ ｗｉｔｈ Ｈｉｍｉ ｋｕｎ」とつづり、人気アパレルのビジュアルにそろって登場したことを伝え、カッコイイ撮影姿を投稿した。

両親であるＣｈａｒａと浅野は１９９５年に結婚。菫と緋美が誕生するも、２００９年に離婚した。

菫は「ＳＵＭＩＲＥ」として２０１３年にＣｈａｒａのミュージックビデオに出演し注目を集め、１４年から雑誌「装苑」の専属モデルとして活動。２０１８年の映画「サラバ静寂」で女優デビュー。２２年のＴＢＳ系深夜ドラマ「階段下のゴッホ」でドラマ初主演を果たすなど、数々の映画やドラマに出演。２５年１０月に「この度、ＳＵＭＩＲＥを改め俳優『佐藤菫』として活動させていただくこととなりました」と報告した。弟の緋美は２０２４年に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜」の出演も話題を集めた。