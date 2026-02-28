BMSG TRAINEE、地上波初レギュラー番組決定「感謝の気持ちでいっぱい」 歌詞・振付・ステージ構成を考案【コメント全文】
SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEE（トレーニー）の地上波初のレギュラー冠番組『BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE』が、中京テレビ（※愛知、岐阜、三重／放送終了後TVer、Locipo配信あり）で4月15日深夜0時54分から隔週放送されることが28日、発表された。
【ソロカット】オーディション後にBMSG仲間に！KANTA＆RYOTO
トレーニーに番組から与えられたのは、たった1つの共通メロディ。トレーニーたちは、この「共通メロディ」を3つのチームに分かれ、それぞれが自ら、歌詞・振付・ステージ構成を考え、3つの異なる曲を作り上げていく。同じメロディが、16人の感性によってどう形を変え、どんな新しい音楽へと昇華されるのか。与えられた期間は2日間。音楽の完成度でNo.1を決定していく、新感覚クリエイティブ音楽バラエティとなる。
制作過程で見せる真剣な表情や、チームの絆、そしてそれぞれの感性から生まれる「音楽が生まれる瞬間」を余すことなく届ける。まだ誰も見たことのない、16通りの才能が解き放たれる。 音楽の無限の可能性を証明する。
出演するトレーニーは、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANAとなる。
【コメント全文】
■YUTA
僕たちにとって初めての地上波レギュラー冠番組ということで、緊張もしていますが、せっかく見ていただけるからには、最高に面白くて、トレーニー一人ひとりの個性やキャラクターが伝わるような番組にしていきたいと思っています。
■KEITO
トレーニーという立場で、このような番組に出演させていただけることを本当にありがたく感じています。こうした機会をいただけなければ、自分がこの場所に立つことは想像もできなかったことなので、まわりの方々への感謝の気持ちでいっぱいです。僕たちの姿を見て楽しんでいただくことで、皆さんにとっての“希望”や、明日を頑張るための活力になれたらうれしいです。
■RYOTO
こうして自分たちのレギュラー番組を持てたことを光栄に思います。僕の夢のひとつでもあったので、今まさにその夢がかなおうとしていることに大きな喜びを感じています。番組を通じて、たくさんの方々に僕たちのことを知ってもらえたらと思います。
【ソロカット】オーディション後にBMSG仲間に！KANTA＆RYOTO
トレーニーに番組から与えられたのは、たった1つの共通メロディ。トレーニーたちは、この「共通メロディ」を3つのチームに分かれ、それぞれが自ら、歌詞・振付・ステージ構成を考え、3つの異なる曲を作り上げていく。同じメロディが、16人の感性によってどう形を変え、どんな新しい音楽へと昇華されるのか。与えられた期間は2日間。音楽の完成度でNo.1を決定していく、新感覚クリエイティブ音楽バラエティとなる。
出演するトレーニーは、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANAとなる。
【コメント全文】
■YUTA
僕たちにとって初めての地上波レギュラー冠番組ということで、緊張もしていますが、せっかく見ていただけるからには、最高に面白くて、トレーニー一人ひとりの個性やキャラクターが伝わるような番組にしていきたいと思っています。
■KEITO
トレーニーという立場で、このような番組に出演させていただけることを本当にありがたく感じています。こうした機会をいただけなければ、自分がこの場所に立つことは想像もできなかったことなので、まわりの方々への感謝の気持ちでいっぱいです。僕たちの姿を見て楽しんでいただくことで、皆さんにとっての“希望”や、明日を頑張るための活力になれたらうれしいです。
■RYOTO
こうして自分たちのレギュラー番組を持てたことを光栄に思います。僕の夢のひとつでもあったので、今まさにその夢がかなおうとしていることに大きな喜びを感じています。番組を通じて、たくさんの方々に僕たちのことを知ってもらえたらと思います。