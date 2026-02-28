BMSG TRAINEE、地上波初レギュラー番組決定「感謝の気持ちでいっぱい」 歌詞・振付・ステージ構成を考案【コメント全文】

BMSG TRAINEE、地上波初レギュラー番組決定「感謝の気持ちでいっぱい」 歌詞・振付・ステージ構成を考案【コメント全文】