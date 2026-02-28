京都・醍醐寺で「映画『国宝』より組曲」披露 全曲ノーカット完全版放送『OTOBUTAI』
MBSは3月1日、『OTOBUTAI 2025 醍醐寺 完全版』（深2：30〜 ※関西ローカル）を放送する。
【写真】京都・古刹で優雅なダンスを披露した“バレエ界の貴公子”ジュリアン・マッケイ
2025年9月6日、京都・醍醐寺で開催された『OTOBUTAI 2025 DAIGOJI』。醍醐寺は874年に弘法大師空海の孫弟子・聖宝理源大師が開いた真言宗醍醐派の総本山で、修験道の本山としても多くの人々の信仰を集める。その金堂前に組まれた特設ステージで、岩井優花（ピアノ）、“バレエ界の貴公子”ジュリアン・マッケイ（バレエ）、大貫妙子（歌手）、沖仁（フラメンコギター）、チェ・ハヨン（チェロ）、原摩利彦（音楽監督）、その他アーティストらが”鼓動ーThe Beat of Life”をテーマに音楽やパフォーマンスを奉納し、バレエダンサーで俳優の宮尾俊太郎が、舞台の語り部と振付を務めた。
国内外の珠玉のアーティストたちが「孤独」、「葛藤」、「別れ」、「兆し」、「夜明け」の5つの章で構成された「再生」の物語を表現した。音楽監督・原摩利彦が本公演のために書き下ろした「Eclipses」、さらに映画『国宝』の音楽も披露。音楽、舞踊、語りが溶け合う、祈りのパフォーマンスを、全曲ノーカットの完全版で放送する。
■『OTOBUTAI 2025 醍醐寺 完全版』概要
放送日時：2026年3月1日(日) 深夜 2:30〜 4:30
＜出演＞
宮尾俊太郎（振付・語り部）
ジュリアン・マッケイ
岩井優花
大貫妙子
沖仁
チェ・ハヨン
原摩利彦（音楽監督）ほか
