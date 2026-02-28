初会合が開催された「国民会議」にさまざまな声が上がっている。国民会議を行う意味を、ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏と考える。

【映像】「勝手に国民を代弁しないでくれ」視聴者の悲鳴

2月26日、消費税減税と給付付き税額控除について議論する「国民会議」が行われた。与党の自民党と日本維新の会、野党からはチームみらいのみが参加し、中道改革連合と国民民主党は出席を見送った。立憲民主党と共産党は声をかけられず、参政党は断られたと各党首が明らかにしている。

そもそも国民会議で議論する理由は何だろうか。テレビ朝日政治部の大石真依子記者は、“高市総理の本音”を次のように分析した。

「主要政党間で共通認識を持つことで、その後の国会での審議をスムーズに乗り切りたい。消費税や社会保障など大きな課題は、スタートから主要野党も取り込み進めたいのが本音」（大石真依子記者）

やはり高市総理は野党の協力を必要としているということなのだろうか。伊藤氏は次のように述べた。

「減税や物価高対策に関わるものは国民からの希望も非常に多く、それは（今回の）衆院選でも昨年の参院選でも結果に表れた。税は全ての国民に関わるものなので、スムーズに事を運びたいのだろう。また数で見ても、衆議院は与党で押し切れるような情勢だが、参議院はまだ少数野党ということもあり、野党からの協力は不可欠という状況ではあると思う。一方、『国会でやればいいんじゃないか』という声もある中でこのような会議体を設けることについては、もし不具合が起きたときには、悪く言えば（野党と）“共犯関係”を結べるという利点も与党側にとってはあると言える」（伊藤由佳莉氏、以下同）

「政策の良し悪し、成否も含めて一緒に関係を共有することが、国民会議の枠組みというふうに見られているため、野党としても、良いときに良いように使われて悪いときに悪いように使われるような取り込み方をされないという慎重な姿勢になることは理解できる」

一方で、国民会議には参加条件がある。「“消費税は社会保障の貴重な財源”という認識」があること、「給付付き税額控除に前向き」ということだ。

「国民会議」と銘打ちながらも条件があることに対し疑問の声も上がっている。この理由について、伊藤氏は以下のように推察する。

「今回については、物価高も長引いていて経済的に苦しい状況が続いている中で、なるべく早く事を進めようと、一定の共通理解を持っているところとまずは協議を進めたいという考えもあると思う。また、2つの公約を掲げた政党が議席を多く占めていることは民意を得ているだろうというところも前提としてあるのかなと思う」

国民会議のメリット＆デメリットは？

では伊藤氏が考える国民会議の意味とは何だろうか。メリットとデメリットを挙げ、次のように述べる。

「メリットとして挙げられるのは時間や枠組みの自由度だ。国会だと会期の問題や、会議を開く際に運営委員会での手続きが必要になったりする。一方で国民会議は、会議の時間などが調整しやすい。また今回は入っていないが本来であれば、国会内外のいろいろな方が参加できるという枠組みができる」

「デメリットとしては、時間がないことや理解を得た状態で開始できなかったところが、今後の議論にどう影響を与えるのかというところだ。各党、衆院選で約束をされていた政策に関わるものなので、それぞれの政党の意見、もしくはその政党に託された民意がきちんと反映されるのかをみていきたい」

国民会議については、与野党からもさまざまな声が上がっている。自民党のベテラン議員からは「見切り発車みたいによくわからない枠組みのままで始めちゃって良いのか。6月までに中間とりまとめなんて、俺は無理だと思うけど」。国民民主党の中堅議員からは「何をする場なのかわからないうちは、こちらから参加することはできない。得体の知れないところにいきなり参加しろと言われても難しい」と話した。

このさまざまな声を受け伊藤氏は次のように指摘する。

「根本のスケジュール感と目的が共有されていないのが、ここでも見えてきてしまう。そういうところも含めてご説明された方が、国民としての納得感はあるかなと思う」

（『わたしとニュース』より）