中島健人＆重岡大毅＆岩本照“けんしげひー”特番決定 仲良しトリオが観光大使を目指して珍道中
歌手で俳優の中島健人、WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照が出演するテレビ朝日系『中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅 大使になりたいッ！』が3月6日午後11時15分（※一部地域除く）から放送されることが決定した。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
同じ事務所内で仲良し3人組として知られる“けんしげひー”こと中島、重岡、岩本。番組では、そんな3人が日本全国をめぐり、“ミッションをクリアしながら”観光大使を目指す地方創生バラエティーを届ける。
街の観光課が「ここを推したい！」と思う絶景名所や名物料理・寺社仏閣・温泉などを、仲良し3人組が“プライベート感”たっぷりにめぐる。仲良く協力し合いながら、観光大使を目指して奮闘する姿に注目だ。
第1弾の旅の舞台は、日光東照宮や華厳の滝、中禅寺湖など観光名所が目白押しの日本有数の観光都市・日光。仲良しならではのわちゃわちゃやいちゃいちゃ、果てはぐだぐだまで“けんしげひー”らしさが満載。一体どんな旅になるのか。そして最後に待ち受ける“ミッション”をクリアして、3人は観光大使になれるのか。
