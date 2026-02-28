ABEMATVのバラエティー番組「資産、全部売ってみた」が放送され、第1回の“資産を全部売る”ゲストとして、モデル・タレントのゆきぽよこと木村有希が登場。番組では、2021年の“不祥事”について言及した。

同番組は、芸能人がこれまで築いてきた資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む姿に密着する。全3話にわたり、人生の再スタートを応援する企画。番組MCはタレント・小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。

ゆきぽよというと、芸能界入りした当時は「和泉川雅」の芸名で活動。2012年、高校1年生のときにファッション雑誌「egg」(当時：ミリオン出版)の読者モデルとしてデビュー。2017年Amazon Primeで配信された恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」への出演で一躍注目を集め、以降はバラエティー番組を中心に活動。飛ぶ鳥を落とす勢いで人気タレントの仲間入りを果たした。

最盛期には「1日に最高4本収録、1カ月50本」と多忙を極めたゆきぽよ。番組では、「めちゃくちゃ忙しかったけど、めっちゃ楽しかった」と振り返り「トヨタのアルファードを600万円、一括で買いました」と豪語。さらに、「期待に応えたい、もう一度使ってもらえるようにって頑張ってました」とひたむきだったと語り、22歳で“最高月収数百万円”という高額の収入を手にしていた。

明るく物怖じしないゆきぽよは、昨今のギャルタレントをけん引する存在だった。だが2021年1月、ゆきぽよの自宅で親密にしていた男性がコカインを使用したとして逮捕され、自らも強制捜査を受けたと週刊誌「週刊文春」(文藝春秋)が報じた。

同月、TBS系情報番組「サンデー・ジャポン」にVTR出演したゆきぽよは、「もう1回、みんなの信用を取り戻せるように頑張りたい」と涙ながらに謝罪。しかし、芸能活動休止に追い込まれた。

当時について、ゆきぽよは「1本の電話、1本の記事、1つの雑誌……“この日”をきっかけに、2～3カ月先まで全部埋まっていたスケジュールが一気に真っ白になりました」と言葉を詰まらせ涙ながらに回顧。さらに「褒めてくれた人も、私を必要としてくれた人も、一切連絡が取れなくなった」「全てをパッと失っちゃった」と振り返り「生きてる価値ない、死にたいっていう1年間でした」と絶望を語った。

騒動の真相について、2022年4月にABEMA TV「迷えるとんぼちゃん」に出演し、都内の自宅が“たまり場”になっていたと明かした。さかのぼること2019年。話によれば、自身が不在の際に出入りできるよう、「鍵はポストに入れていた」といい、集まる人数は「多くても私を含めて5人。先に（友人に家の中に）入っておいてもらうとか当たり前にしていた」と語った。

ある日、ゆきぽよが家に戻ると「友だちの男の子がキッチンの前で泡を吹いて倒れていた」。その男性は「先輩の友だち」とした。すぐに救急車を呼んだそうで、「一緒について行って、待っていたんですけど。その後、刑事さんみたいな方が『違法薬物の陽性反応が出ちゃいました』って。本当に知らなかったので、マジかってなって」と、“無実”を強調した。

だが、一度付いた“傷”は一筋縄ではいかず、以降はメディアからフェードアウトしていった。そんな娘を母・ミッシェルさんは必死に支えたという。ところが、昨年正月に母にステージ3のがんを宣告される。

治療には「大きな金額が必要になった」というゆきぽよは「車（アルファード）を売ってお母さんの病院代に充てました」と告白。400万円で売却した車に加え、バッグなども手放し、合計500万円を治療費として捻出したという。

現在も母は治療を続け、ゆきぽよも献身的な介護で支えている。そんな母だが、ゆきぽよは母のためにフィリピン料理店を開業するという願望が湧いたという。大好きな母のために全財産を投げ売り一心不乱に突き進む姿を今後も見守っていきたいところだ。