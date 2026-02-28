唐沢寿明、「夫婦で外に行く時は…」外食事情明かす 浜田雅功と大阪下町グルメに舌鼓 妻は山口智子
俳優の唐沢寿明が28日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。外食事情を明かす。
【動画】ヌンチャクを披露する唐沢寿明→浜田雅功の絶叫「アチョー！」
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、 圧倒的な存在感と演技力で日本のエンターテインメント界を牽引し続ける俳優の唐沢寿明。
今回のオープニング場所は太融寺。相方の顔を見た浜田が「もう〜！」と呆れた顔を浮かべ、「来てくれたんですか？」と聞くと、唐沢は「芸能界でもなかなか同い年っていないじゃないですか。浜ちゃんと僕は同い年で、しかも下町生まれ。だから今日は浜ちゃんと下町グルメ巡りをしてみたい！」と、浜田とのロケでしたいことを語る。
さらに、唐沢の妻・山口智子がゲスト出演した際のことにも触れ、「妻がお世話になりました」と頭を下げる唐沢。浜田も「初対面やのにガンガン来るから」と当時の思い出を振り返る。今回は「下町生まれの同級生コンビでぶらっとバス散歩！下町グルメ巡り〜」と題し、大阪の温かみあふれる下町を大阪シティバス36系統に乗って巡る。
2人は早速路線バスに乗車。移動中は、浜田と唐沢の初共演の思い出や、唐沢が吉本新喜劇に出演した際のエピソードで盛り上がる。路線図を見た浜田は、「下町グルメならあれ食べさせたいなあ。誰か買ってきて」と言い、スタッフも大慌て。急きょごぶごぶ御用達の下町グルメを買いに行くことに。
一行が到着したのは東天満。1時間待ちすることもある大人気食堂へ向かう。ここでは、ふわふわの“だし巻き”と関西を代表する下町グルメ“肉吸い”を堪能。2人とも「うま〜い！」と舌鼓を打つ。唐沢は「東京のだし巻きって甘いんですよ。こっち（関西）の方が全然おいしい」と気に入った様子で、「チャンスがあるんだったらうちの奥さん連れて行きたい」と大絶賛。
浜田が「俳優って、世間の人は毎晩いいところでご飯食べてるんちゃうかって思ってると思うねんけど、どうなんですか？」と尋ねると、唐沢は「夫婦で外に行く時は居酒屋だね」と意外にも庶民派な一面をのぞかせる。
