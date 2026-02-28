名古屋城の石垣や木々が“真っ白”に　犯人は「カワウ」お堀のボラ狙った大群が落とす大量のフン　貴重な文化財の石垣は洗浄困難

いま、愛知県にある名古屋城の石垣や木々が白く染まる異変が起きている。原因は大量に飛来したカワウのふんで、近くの川に例年より多く集まったボラを狙って集結したとみられている。石垣は文化財のため、洗浄が難しく、雨による自然清掃を待つしかないという。

名古屋城が“真っ白”に

27日、この時期としては高い最高気温16.0℃を観測し、3月下旬並みの陽気となった愛知・名古屋市。

この街のシンボルである名古屋城の石垣や木々が今、まるで雪が積もったように白く染まる異変に見舞われている。FNNは早速、異変の現場へ向かった。

塗料を塗られたかのように石垣は真っ白な状態で、さらに近づいてみると、石垣の上辺りに生えている木も白くなっていた。

2025年5月と2026年2月27日の様子を比べると、石垣や木々の白さがはっきりと分かる。

白い異変は、名古屋城敷地内の別の箇所でも確認できた。

名古屋城北側の石垣の近くでは、手すりや黒いパイプのようなものが真っ白になっていた。

また、そばに生えている木を見ると、まだ緑ということが分かる木もあるが、真っ白になっているものもあった。

“真っ白”異変の犯人は「カワウ」

広い範囲にわたるこの異変、もちろん、雪ではない。

石垣を白く染めた犯人は午前6時、上空に姿を現した。

群れを成して空を飛ぶ黒い鳥。木にとまって休む姿も確認できる。

この鳥たちの正体は、川や池などの水辺に生息するカワウ。

その大群が落とす大量のふんが石垣などを白く染めていたのだ。

なぜこの時期にカワウが名古屋城に飛んできたのか。

そのお目当ては、川に集まる生き物だった。

堀川1000人調査隊・服部宏事務局長：

1月から2月ぐらいにかけて堀川にボラがあがってくるが、今年は少し多かったみたいで、それを狙ってカワウがいつもの年よりたくさん集まってきた。

名古屋城近くの川で大量発生したボラだ。

街の人は「しょうがない。捕まえるわけにも、追い払うわけにもいかない」と話した。

ふんまみれになった城の石垣は貴重な文化財のため、簡単に洗い流すことができず、雨による自然のクリーニングを待つしかないということだ。

（「イット！」2月27日放送より）